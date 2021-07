Fiat e Lancia: nuova promozione e prezzi con incentivi

Contestualmente all’entrata in vigore dei nuovi Ecoincentivi statali (350 milioni di euro per l’acquisto di autovetture nuove e usate nonché veicoli commerciali leggeri) ed insieme alle proposte finanziarie FCA Bank, Stellantis dà il via ad una nuova iniziativa-lancio dedicata alla lineup Fiat e Lancia: un’ulteriore misura, indica una nota della “big Alliance”, che agevola la transizione ecologica verso modelli a minore impatto inquinante, e contribuisce allo svecchiamento dell’attuale parco auto (uno dei più “datati” d’Europa secondo recenti rilevazioni dell’Automobile Club).

I dettagli della nuova formula di acquisto

Per accedere all’incentivo, specifica Stellantis, sarà necessario provvedere alla rottamazione della propria vettura a combustione (benzina Euro 0, Euro 1 ed Euro 2; gasolio fino ad Euro 5) e acquistarne una nuova. In più, gli Ecobonus statali vanno a sommarsi alle proposte finanziarie FCA Bank, con prima rata a gennaio 2022. I vantaggi cliente sono consistenti: fino a 10.000 euro per la gamma Fiat, e riguardo a Lancia permettono di mettersi al volante della nuova Ypsilon Hybrid EcoChic per meno di 10.000 euro.

Ecco i prezzi della gamma Fiat

Nel dettaglio, comunica Stellantis, l’offerta propone Fiat Panda (da lungo tempo leader di segmento A in Italia) e Fiat 500 (che all’inizio di luglio ha festeggiato i 14 anni dall’esordio sul mercato) a partire da, rispettivamente, 8.500 euro (Panda) e 10.500 euro (Fiat 500) con incentivo e finanziamento FCA Bank. La lineup Fiat Tipo è disponibile a prezzi che partono da 11.900 euro. Per Fiat 500L, che fa leva su versatilità, capacità di carico e maneggevolezza, le proposte partono da 15.500 euro. Il compact-crossover “made in Italy” Fiat 500X (che sotto il cofano viene provvisto di motorizzazione MultiJet), parte da 15.900 euro.

Quanto costa Lancia Ypsilon

Per la longeva “segmento B” ai vertici nella propria fascia di mercato in Italia, che dal 2011 mantiene costantemente il podio fra le “compattissime” e che per dotazioni, stile e immagine si è guadagnata l’appellativo di “Fashion City Car”, viene proposta – con i nuovi incentivi statali in caso di rottamazione e con la soluzione finanziaria dedicata – a partire da 9.850 euro, prezzo riferito alla configurazione Hybrid EcoChic equipaggiata con l’unità motrice FireFly a 3 cilindri da 1 litro, abbinata ad un sistema elettrico BSG-Belt integrated Starter Generator a 12V alimentato con batteria agli ioni di litio, per una potenza massima di 70 CV e fino al 13% in meno di consumi ed emissioni di CO2.

Una nuova campagna TV

La comunicazione delle nuove offerte commerciali viene affidata, sui canali TV e digitali, ad una iniziativa di promozione ad hoc, in cui Fiat – in qualità di “Top partner” e Auto ufficiale della Nazionale di calcio – celebra anche il successo dell’”Undici Azzurro” ai Campionati Europei dello scorso 11 luglio, data che ha coinciso con il 122. anniversario dalla fondazione del marchio (11 luglio 1899).