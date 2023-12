Fiat celebra il legame con gli italiani e lancia il nuovo Bonus Tricolore Fiat

Fiat ha deciso di celebrare il legame con il nostro paese e con tutti gli italiani con un nuovo spot che andrà in onda la sera del 31 dicembre su tutte le principali emittenti televisive italiane e lanciando a gennaio il cosiddetto Bonus Tricolore Fiat. La principale casa automobilistica italiana approfitterà di questo video per fare a tutti auguri di buon anno.

Fiat raffroza il legame con l’Italia fa gli auguri a tutti con un video e annuncia il nuovo Bonus Tricolore

La clip è una rapida alternanza di immagini in bianco e nero e a colori che narrano il Brand e la sua evoluzione insieme a quella della società italiana. Un viaggio tra il costume, i colori, le auto. Nel racconto la vita degli italiani si lega con alcuni dei veicoli Fiat più amati e famosi nel mondo. Oggi, la casa torinese resta al fianco degli italiani e li aiuta nella transizione verso una mobilità urbana più sostenibile, in modo significativo e con semplicità e immediatezza. Queste sono le caratteristiche del Bonus Tricolore: dal primo giorno del 2024, il brand di Stellantis, infatti, si collegherà agli incentivi statali aumentandone il contributo fino a 9.000 euro. Per esempio, Panda sarà proposta a 9.450 euro grazie, oltre agli incentivi statali, a uno sconto e a un finanziamento dedicato.

Fiat dunque inizia il 2024 confermando il suo impegno di Brand importante, sostenibile e soprattutto accessibile, per tutti gli italiani. E, nello stesso tempo, il Marchio che diffonde l’italianità nel mondo, stimato per i suoi valori, come dimostrano i risultati ottenuti nel 2023: primo brand di Stellantis; leader di mercato in Italia, Brasile, Turchia e Algeria con 4 modelli diversi, leader in Sud America e con un risultato che è entrato nella storia del brand e dell’automotive quando a ottobre la 500 è stata l’auto più venduta in assoluto in Germania.