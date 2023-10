Fiat: tre auto diranno addio nei prossimi anni

Fiat, il marchio italiano leader nel settore delle auto compatte e cittadine, si prepara a un profondo rinnovamento della sua gamma nei prossimi anni, in linea con la strategia del gruppo Stellantis di puntare sull’elettrificazione e sulla riduzione delle emissioni. Tuttavia, questo comporterà anche il sacrificio di alcuni modelli storici e di successo, che lasceranno il posto a nuove proposte più innovative e sostenibili. Vediamo quali sono le tre auto a cui la casa italiana dirà addio entro il 2026.

Fiat: tre addii nei prossimi anni nella sua gamma

Fiat 500X: il crossover nato nel 2014 e prodotto nello stabilimento di Melfi cesserà la sua produzione entro la fine del 2024. La vettura, che ha riscosso un buon riscontro di vendite in Italia e in Europa, non avrà una erede diretta, ma sarà sostituita da due nuovi modelli elettrici: la Fiat 600, presentata quest’anno e basata sulla piattaforma STLA Small, e la nuova Panda, che debutterà nel 2024 come un crossover elettrico low cost. La 500X uscirà quindi di scena dopo dieci anni di carriera, lasciando un vuoto nel segmento B-SUV.

Fiat Tipo: la berlina compatta lanciata nel 2015 e prodotta nello stabilimento di Bursa in Turchia terminerà la sua produzione entro la fine del 2025. La vettura, che ha avuto un discreto successo grazie alla sua versatilità e al suo rapporto qualità-prezzo, non avrà una erede diretta, ma sarà sostituita da un nuovo crossover elettrico, che sarà prodotto nello stabilimento di Kenitra in Marocco su piattaforma STLA Medium. Il nome di questo modello non è ancora noto, ma alcune fonti ipotizzano che possa essere Multipla. La Tipo uscirà quindi di scena dopo dieci anni di carriera, lasciando un vuoto nel segmento C.

Fiat Panda a combustione: l’utilitaria che ha fatto la storia del marchio italiano dal 1980 continuerà la sua produzione nello stabilimento di Pomigliano fino alla fine del 2026, ma solo nella versione mild hybrid lanciata nel 2020. La vettura, che ha dominato il mercato italiano per decenni, non avrà una erede diretta, ma sarà sostituita dalla nuova Panda elettrica, che sarà presentata nel 2024 come un crossover low cost. Il nome e il luogo di produzione di questo modello non sono ancora noti. La Panda a combustione uscirà quindi di scena dopo quarantasei anni di carriera, lasciando un vuoto nel segmento A.

Fiat si appresta quindi a salutare tre delle sue auto più rappresentative nei prossimi anni, per dare spazio a nuovi modelli elettrici o ibridi in linea con le tendenze del mercato e le normative ambientali. Si tratta di una scelta coraggiosa e innovativa.