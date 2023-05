Fiat: Aamir Ahmed è il nuovo dirigente del brand in Nord America

Stellantis ha annunciato nelle scorse ore un nuovo importante cambio all’interno di Fiat che riguarda il mercato nordamericano. In particolare, Aamir Ahmed sarà il nuovo dirigente dell’iconico marchio automobilistico torinese, con effetto immediato.

In questa posizione, Ahmed è responsabile della guida del team di Fiat in Nord America, fornendo soluzioni di mobilità interessanti per tutti. Ha raggiunto responsabilità sempre più crescenti nella sua carriera e vanta una vasta esperienza e una profonda comprensione del cliente e delle sue esigenze tecnologiche, a vantaggio del brand italiano, aprendo la strada a un’esperienza di consumo unica per gli acquirenti di veicoli 100% elettrici.

Ritorna in Stellantis dopo sei anni

Aamir Ahmed è entrato a far parte del gruppo per la prima volta nel 2011 e ha ricoperto posizioni in Uconnect/Connected Services ed SRT Product/Brand Marketing. È rientrato in Stellantis dopo sei anni passati in Amazon e Harman International. Inoltre, ha conseguito una laurea in marketing presso la Wayne State University.

Mark Stewart, COO di Stellantis Nord America, ha detto: “Aamir è tornato al suo posto e al momento giusto, guidando la Fiat nel suo percorso di elettrificazione qui in Nord America. Siamo entusiasti per lui di iniziare a correre”.