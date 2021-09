Fiat 500X Dolcevita: arrivano gli allestimenti Cross e Sport

Dopo le versioni speciali Yacht Club Capri e Dolcevita Launch Edition, la nuova Fiat 500X Dolcevita sarà disponibile anche negli allestimenti Cross e Sport. In queste configurazioni, la variante “open air” della piccola SUV italiana sarà maggiormente votata alla sportività.

3 colori per la capote in tela

Esteticamente, le inedite declinazioni Dolcevita Cross e Dolcevita Sport della Fiat 500X saranno riconoscibili per la capote Soft Top in tela apribile in 15 secondi anche in movimento fino a 100 km/h di velocità massima, nonché proposta nei colori nero, grigio e rosso a contrasto con la carrozzeria.

Le motorizzazioni disponibili

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la gamma della nuova Fiat 500X Dolcevita comprenderà anche per gli allestimenti Cross e Sport i propulsori a benzina 1.0 T3 da 120 CV e 1.5 T4 da 150 CV di potenza, più i motori diesel 1.3 MultiJet da 95 CV e 1.6 MultiJet da 130 CV di potenza.