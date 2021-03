Fiat 127: mezzo secolo per la storica utilitaria italiana

Cinquant’anni fa, nel 1971, fu introdotta la Fiat 127, l’innovativa utilitaria a trazione anteriore che sostituì la 850. Inizialmente, era disponibile solo nella variante a due porte. Parallelamente alla conquista del premio Auto dell’Anno 1972, fu proposta anche nella variante a tre porte. Successivamente, debuttarono l’allestimento Special nel 1974 e la variante a quattro porte – prodotta dall’allora consociata Seat – nel 1975.

In vendita sul mercato italiano fino al 1987

Al 1977 risale la seconda serie della Fiat 127, negli anni seguenti prodotta in numerose derivazioni sul tema, come l’allestimento Sport del 1978, le versioni speciali Top e Rustica del 1979, più l’allestimento Super e la variante a cinque porte del 1980. L’anno seguente, invece, debuttò la terza serie della vettura. Inoltre, sono stati proposti anche modelli ‘alter ego’, ovvero la 147 per il mercato sudamericano, il veicolo commerciale Fiorino del 1977, la station wagon 127 Panorama del 1980 e la 127 Diesel a gasolio del 1981. In concomitanza con la sostituta Uno, nel 1983 fu introdotta la serie ‘unificata’ che uscì definitivamente di scena quattro anni dopo.

Tutte le varie proposte dei carrozzieri

La Fiat 127 è stata prodotta anche nella configurazione ‘spiaggina’, nelle varie declinazioni Midimaxi di Moretti, Dingy di Frua, Scout di Fissore, Holiday di Francis Lombardi e Gipsy di Fiore, senza dimenticare i prototipi Village di Bertone ed Every 4R di Michelotti. Non mancarono gli allestimenti in chiave più lussuosa come la 127 Team del 1972 prodotta in soli 500 esemplari, la 127 Lusso di Moretti, la 127 Berlina di Francis Lombardi e la 127S di Scioneri che poi allestì anche la 127 Queen, affiancate dalle sportive NP ed NPS di Giannini. Infine, sono state sviluppate altre varianti di carrozzeria, vale a dire le 127 Coupé e Palinuro di Moretti, le 127 Familiare e Farm di Coriasco, la 127 Lucciola di Francis Lombardi e la 127 Combi di Fissore.