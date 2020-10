Fiat Uno Turbo: i 35 anni si festeggiano ad Auto e Moto d'Epoca di Padova

Di Tommaso Giacomelli mercoledì 7 ottobre 2020

Ad Auto e Moto d'Epoca di Padova del 22-25 ottobre, ci sarà l'occasione per celebrare i 35 anni di un'icona dell'automobilismo italiano, la Fiat Uno Turbo

Il suo nome è ancora sufficiente per far battere forte il cuore a tutta la grande schiera di appassionati che ha raccolto in oltre 35 anni di onorata carriera. Nel 1985, a Torino, infatti prese forma qualcosa di straordinario e inconsueto, la Fiat Uno Turbo i.e, un'auto destinata a diventare in breve tempo un mito. Considerata a furor di popolo come la capostipite delle "Bare a quattro ruote" - un termine forse non così lusinghiero per descrivere quella categoria di utilitarie veloci ma imprevedibili -, adottava soluzioni tecniche innovative e rispondeva perfettamente alla voglia di Turbo che si respirava alla metà degli anni '80 del secolo scorso.



Iniezione elettronica e turbina

La sigla i.e. simboleggiava l'introduzione dell'iniezione elettronica: la Uno Turbo ebbe la fortuna di essere la prima a fregiarsi di tale tecnologia affiancata a una robusta turbina. Il 1.5 litri arriva alla straordinaria potenza di 105 CV, che a fronte di un peso ridotto a 845 chilogrammi, faceva viaggiare questa vettura a oltre 200 km/h di velocità massima. Questo contribuì al mito di un'auto popolare, che poteva sconfiggere al semaforo qualunque supercar dell'epoca. I giovani dell'epoca impazzivano all'idea di poter viaggiare su un'auto turbo, votata al divertimento e alle prestazioni, come una monoposto di Formula 1. Così, quanto meno, recitava una pubblicità del tempo, che colse assolutamente nel segno.



Uno Turbo ad Auto e Moto d'Epoca di Padova

L'Uno Turbo Club Italia - The Family è una vera e propria famiglia che coinvolge l'appassionato e le persone che gli sono vicine. Nel 2020 il Club prenderà parte con il proprio stand al Padiglione 4 ad Auto e Moto d'Epoca di Padova, per celebrare i 35 anni di questo modello iconico e i 31 anni della seconda serie lanciata nel 1989. L'appuntamento per tutti coloro che hanno nel cuore la Uno Turbo è domenica 25 ottobre, davanti all'ingresso fiera, dove avrà luogo l'esposizione delle vetture dei soci.