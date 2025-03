Innovazione a quattro ruote nel cuore dell’Emilia: la Ferrari amplia i propri orizzonti con una nuova pista test a Fiorano, dedicata esclusivamente alle vetture stradali, in un progetto che coniuga sviluppo industriale e rigenerazione urbana.

Fiorano, casa dell’innovazione

La storica casa automobilistica di Maranello ha presentato al consiglio comunale di Fiorano un ambizioso piano per la costruzione di un circuito di prova che sorgerà accanto a quello già esistente per le monoposto di Formula 1. L’iniziativa, accolta con entusiasmo dalle autorità locali, si inserisce in un più ampio programma di riqualificazione del territorio.

Il progetto, frutto di un’intensa collaborazione tra l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Biagini e il Cavallino Rampante, prevede significativi interventi di compensazione ambientale. In particolare, due aree attualmente cementificate verranno trasformate in parchi pubblici, creando nuovi spazi verdi per la comunità.

Ferrari, alza l’asticella

La nuova struttura rappresenterà un centro d’eccellenza per lo sviluppo delle auto stradali Ferrari. Dotata di un’officina all’avanguardia, permetterà ai tecnici di perfezionare le prestazioni dei modelli di serie, consolidando la posizione del marchio nel segmento delle vetture sportive di lusso.

L’investimento testimonia l’attenzione crescente della casa di Maranello verso il mercato delle auto stradali, un settore in continua evoluzione che ha visto negli ultimi anni l’introduzione di modelli innovativi come la Ferrari Purosangue e la 812 Superfast.

Questo nuovo capitolo nella storia della Ferrari non solo rafforza il legame storico tra il marchio e il territorio modenese, ma si configura come un esempio virtuoso di come l’industria automobilistica possa contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio, creando un perfetto equilibrio tra progresso tecnologico e rispetto ambientale.