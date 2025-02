“Vendere quando il mercato è al top è la regola d’oro degli investimenti”. Una massima che Exor, la holding della famiglia Agnelli, ha seguito alla lettera annunciando la cessione del 4% delle sue quote in Ferrari, un’operazione da 3 miliardi di euro che ha fatto tremare il titolo del Cavallino a Piazza Affari.

Ferrari, Exor cede alcune quote

La manovra prevede il collocamento sul mercato di circa 7 milioni di azioni ordinarie, con Ferrari stessa che parteciperà all’operazione acquistando fino al 10% dell’offerta per 300 milioni di euro, in linea con il programma di buyback già annunciato di 2 miliardi.

Nonostante la vendita azioni, gli equilibri di potere rimangono invariati. Exor manterrà una posizione dominante con il 20% del capitale e il 30% dei diritti di voto, impegnandosi inoltre a non cedere ulteriori quote per almeno dodici mesi.

Nessuna sfiducia

L’amministratore delegato John Elkann ha chiarito che questa strategia non riflette alcuna sfiducia verso il Cavallino Rampante, ma rappresenta piuttosto un’opportunità per diversificare il portafoglio di Exor. La holding, infatti, sta preparando il terreno per una importante acquisizione futura.

Gli analisti finanziari vedono l’operazione con occhio positivo. La scelta del timing, con i mercati ai massimi storici, viene considerata ottimale per massimizzare il ritorno dell’investimento e creare nuove opportunità di crescita.

Ferrari continua a brillare nel panorama automobilistico mondiale, con una capitalizzazione che supera colossi come Volkswagen e Stellantis combinate. L’azienda di Maranello prosegue il suo percorso di successo, confermandosi leader indiscusso nel segmento del lusso automobilistico.