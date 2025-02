Un viaggio epico di 2.000 miglia a bordo di una Ferrari Testarossa degli anni ’80 è stato completato con successo dal celebre YouTuber Harry Metcalfe, sfidando le avverse condizioni meteorologiche del Sud della Francia per raggiungere la propria imbarcazione sulla Costa Azzurra.

Ferrari Testarossa, icona del passato

L’audace impresa, documentata sul canale YouTube Harry’s Garage, ha messo alla prova una delle più iconiche supercar mai prodotte dal Cavallino Rampante. La Testarossa, costruita in meno di 10.000 esemplari tra il 1984 e il 1996, ha dimostrato di poter ancora affrontare lunghe distanze nonostante l’età.

L’avventura non è stata priva di ostacoli. Per proteggere la preziosa vettura, Metcalfe ha dovuto applicare uno speciale rivestimento protettivo sulle componenti in alluminio, anticipando i danni potenziali causati da umidità e sale stradale. Il principale grattacapo è emerso dal sistema di climatizzazione: il malfunzionamento del riscaldamento ha costretto il pilota a ricorrere a una coperta per proteggersi dal freddo novembrino.

La Testarossa ha stupito tutti

Tuttavia, la granturismo italiana ha brillato per altri aspetti. Il capiente bagagliaio si è rivelato più che adeguato per il trasporto dell’equipaggiamento nautico, mentre l’ampio serbatoio ha consentito lunghe percorrenze tra un rifornimento e l’altro, caratteristica particolarmente apprezzata durante il viaggio.

La Testarossa ha così confermato la propria versatilità, smentendo chi la considera inadatta ai lunghi tragitti. “È fantastica per i viaggi estesi”, ha commentato entusiasta Metcalfe, sottolineando come l’auto abbia superato la prova egregiamente, al netto dei problemi al riscaldamento.

Questa straordinaria esperienza non solo celebra un’icona dell’automobilismo italiano, ma dimostra anche come le auto classiche, se opportunamente preparate, possano ancora regalare emozioni uniche sulle strade moderne, incarnando quello spirito d’avventura che caratterizza i veri appassionati.