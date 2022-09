Ferrari SF90: il tuning di Zacoe

La Ferrari SF90 Stradale è una supercar con uno stile deciso, ma per qualcuno quanto viene offerto dall’azienda di Maranello non è abbastanza. L’ultima azienda di tuning che ha deciso di mettere le proprie sapienti mani su questa berlinetta elettrificata tutta italiana sono gli specialisti di Zacoe, i quali hanno sviluppato un kit aerodinamico fatto soprattutto con la fibra di carbonio. Il preparatore taiwanese ha già esperienza con le auto del Cavallino, dal momento che nel passato sono stati realizzati dei kit aerodinamici simili per la Ferrari 488 GTB e per la F8 Tributo. Questo, invece, è il loro primo tentativo sull’ibrida plug-in SF90, che è attualmente la più costosa Ferrari di serie.

Il kit aerodinamico

Il kit in fibra di carbonio è stato presentato – prima di tutto – tramite una serie di rendering. Include uno splitter anteriore in tre pezzi, un set di minigonne laterali aerodinamiche in due pezzi e delle estensioni su ciascun lato per il diffusore posteriore. I componenti aggiuntivi non sono stati progettati solo per lo spettacolo, ma sono stati concepiti per la riduzione del peso e per il carico aerodinamico. Allo stesso tempo, i designer di Zacoe sono rimasti fedeli allo stile della SF90, per avere nel complesso un look omogeneo. Il kit sembra sottile anche se le nuovi componenti l’hanno avvicinata pericolosamente al suolo

Niente cambi al motore

Le ruote aftermarket verniciate di nero raffigurate sui rendering sono state aggiunte a scopo espositivo. Zacoe non ha mutato le basi del modello, con il propulsore ibrido di serie che produce una potenza combinata di 1.000 CV grazie a un motore V8 biturbo da 4,0 litri e a un trio di motori elettrici.

Ferrari SF90: le varianti esistenti

Zacoe non è l’unica azienda che si è cimentata nelle modifiche della Ferrari SF90, prima di loro ci hanno provato: Novitec , 1016 Industries, Wheelsandmore e Mansory che, prevedibilmente, è anche la versione più selvaggia di tutte. La Ferrari, nel frattempo, sta lavorando a una versione hardcore della sua vettura, quindi presto vedremo cosa ha in mente Maranello e se sarà estrema quanto promette.