Ferrari SF90 Stradale: il nuovo acquisto di Federico Chiesa [Video]

Ai calciatori piacciono le supercar, meglio ancora se con il “cavallino rampante” sul cofano. Alla tentazione di una “rossa” non ha resistito nemmeno Federico Chiesa, che ha messo in garage una Ferrari SF90 Stradale. Per lui è la prima auto del “cavallino rampante”…e che auto!

Un rito reso pubblico

Alcune fasi della consegna sono state inserite in un video pubblicato su TikTok dal salone che ha effettuato la vendita. Nei fotogrammi si percepisce chiaramente l’emozione del centrocampista e attaccante della Juventus e della Nazionale. L’auto, subito dopo lo spumante di rito, è stata trasportata a Torino, nella residenza del noto calciatore.

Bel regalo per l’atleta

Federico Chiesa, grazie ai successi sportivi messi a segno nel tempo, si è potuto concedere, a soli 24 anni di età, la regina delle “rosse” fra quelle del “normale” listino. Ottima scelta, la sua, perché la Ferrari SF90 Stradale è una creatura che interpreta meravigliosamente bene lo spirito sportivo della casa di Maranello.

Ferrari SF90 Stradale: un missile

Questa supercar, sulla pista di Fiorano, riesce ad essere più rapida della Ferrari LaFerrari, hypercar in tiratura limitata che per anni ha rappresentato il punto di riferimento assoluto fra i cordoli del circuito di casa. Il merito è di un progetto più moderno e giovane. Ci penserà l’erede dell’altra, attesa a breve, a ripristinare le gerarchie cronometriche.

1000 cavalli made in Maranello

Ricordiamo che la Ferrari SF90 Stradale gode della spinta di un sistema propulsivo ibrido, capace di sviluppare una potenza combinata di 1000 cavalli. La parte del leone, nel disegnare questa scuderia, viene fatta dal V8 biturbo endotermico da 4.0 litri, con i suoi 780 cavalli, vigorosi e sonori. Il resto dell’apparato energetico giunge dai 3 motori elettrici, 2 dei quali disposti all’avantreno, per garantire la trazione integrale. Il prezzo del modello è nell’ordine dei 430 mila euro. Federico Chiesa non si è fatto spaventare dalla somma richiesta per coronare il suo sogno rampante. Complimenti!