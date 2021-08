Ferrari Roma si incastra in una stretta via [Video]

Il proprietario di una Ferrari Roma si è reso protagonista di una strana disavventura, che poteva essere evitata. L’uomo al volante della GT di Maranello è rimasto incastrato in una stretta via urbana di una città italiana, la cui identità non è stata precisata. Potrebbe trattarsi della stessa capitale, ma è solo un’ipotesi. La larghezza dell’auto sportiva del “cavallino rampante” non lo ha aiutato, ma un pizzico di buonsenso in più avrebbe evitato la spiacevole situazione. Forse il tizio, al momento dell’accesso in quella strada, con la sua magnifica sportiva, non pensava a dei restringimenti, ma poteva comunque tornare indietro, prima che diventasse troppo tardi.

Nel video si vede come il ferrarista, seguendo le indicazioni di un altro signore, cerchi di proseguire la marcia, prima che una donna, avvicinandosi in fretta, sembra faccia notare ai due che non ci sarà modo di far passare la Ferrari Roma nei metri successivi. Chissà come è andata a finire. La situazione, comunque, è davvero problematica. Non sappiamo se la granturismo di Maranello sia uscita senza nemmeno una riga da questa disavventura. Personalmente ho molti dubbi in tal senso. A voi il filmato.