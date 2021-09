Ferrari in panne sulla strada di montagna: traffico bloccato

Anche nelle migliori famiglie qualcosa può andare storto: lo ha scoperto a sue spese il proprietario di una Ferrari SF90 Stradale, rimasto bloccato su una strada montana a cavallo fra il Trentino Alto Adige e il Veneto. Il tizio, probabilmente, è stato costretto a fermarsi per un guasto, che gli ha impedito di proseguire la marcia.

La supercar ibrida del “cavallino rampante” era accompagnata nell’escursione da una Lamborghini Urus, entrambe con targa tedesca. È stato l’uomo al volante del SUV del “toro” a segnalare per primo quanto accaduto. Purtroppo l’inconveniente ha portato bloccare il traffico nel tratto di strada compreso fra i rifugi Graziani e Bocca di Navene.

Se la carreggiata fosse stata più larga non si sarebbero palesati così tanti problemi, ma i passi montani, spesso, sono dimensionati in modo meno generoso rispetto ad altre arterie viarie. Qui un veicolo fermo in mezzo alla strada può produrre grandi disagi. Sul Monte Baldo, al confine tra Veneto e Trentino, dove la Ferrari SF90 Stradale è rimasta in panne, se n’è avuta una dimostrazione.

Fonte | Il Dolomiti