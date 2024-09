Ferrari: in arrivo una nuova pista di test accanto a Fiorano

Ferrari continua a investire nel suo sviluppo con l’obiettivo di espandere i propri spazi di lavoro e migliorare le capacità di collaudo. Dopo l’inaugurazione del nuovo e-building, il Cavallino Rampante ha in programma la costruzione di una nuova pista di test adiacente allo storico circuito di Fiorano. L’iniziativa è stata riportata dalla Gazzetta di Modena, che ha rivelato come il progetto sia stato recentemente depositato dalla Dromo, una società emiliana specializzata nella progettazione di circuiti automobilistici, con all’attivo collaborazioni prestigiose come Yas Marina, Mugello, Sepang e il Porsche Experience Center di Franciacorta.

Anche se non ci sono ancora date ufficiali per l’inaugurazione, emergono dettagli interessanti sull’utilizzo previsto per il nuovo tracciato. Il nuovo Test Track Ferrari sarà lungo 2 km e sorgerà a pochi passi dal circuito di Fiorano, con l’obiettivo di diventare il luogo principale per gli ultimi collaudi delle auto prima della consegna ai clienti, riducendo così la necessità di utilizzare strade pubbliche. Un secondo scopo sarà quello di ospitare test segreti di nuovi modelli e prototipi, che verranno mantenuti lontani da occhi indiscreti grazie all’installazione di pannelli protettivi.

Il tracciato occuperà un’area complessiva di 120.000 metri quadrati, con la possibilità di estendersi fino a 128.000 metri quadrati. Una delle caratteristiche più innovative sarà una curva sopraelevata, progettata per compensare le dimensioni relativamente compatte del circuito, permettendo ai collaudatori di mantenere una velocità costante tra i 120 e i 130 km/h per circa un chilometro. Inoltre, il tracciato includerà un rettilineo di almeno 500 metri, concepito per raggiungere velocità di 100 km/h, e sarà in grado di replicare condizioni tipiche di strade extraurbane.

Per completare l’infrastruttura, il progetto prevede la costruzione di un’officina di 1.000 metri quadrati, rendendo il nuovo complesso un hub di eccellenza per i test delle future Ferrari. Questa nuova pista rappresenta un passo significativo per la casa automobilistica, non solo in termini di capacità di collaudo, ma anche come garanzia di segretezza e innovazione per i modelli che verranno.