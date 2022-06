Ferrari F8 Spider si schianta contro un camion a Cortina

Una Ferrari F8 Spider è andata distrutta in un incidente sulle sinuose strade delle Dolomiti, che la “rossa” stava percorrendo forse a ritmo allegro. Il conducente ha perso il controllo del mezzo in una brusca curva, finendo contro un camion. Per fortuna nessuno si è fatto male, anche se le immagini della supercar di Maranello, pesantemente ferita, fanno male al cuore degli appassionati. ‍L’auto è conciata davvero male: ci vorranno un mare di soldi per rimetterla a posto. Non si può escludere che il proprietario pensi all’acquisto di una nuova “rossa”.

Cosa è successo?

L’incidente, da quel po’ di informazioni che si riescono a carpire in rete, sarebbe avvenuto nei pressi di Cortina d’Ampezzo. A pubblicare le foto della Ferrari F8 Spider distrutta ci ha pensato Varryx, sul suo canale Instagram. Forse per un colpo di gas eccessivo all’uscita da una curva impegnativa, l’uomo al volante della supercar emiliana ha perso il suo controllo, andando a colpire un camion per il trasporto di carburanti, prima di finire sulla scarpata.

Una Ferrari F8 Spider accartocciata

I danni alla macchina sono rilevanti, come potete vedere dalle immagini. Questo non significa che il ripristino non sia possibile: tutt’altro. Il problema sta nella spesa da affrontare e nel forzato distacco dall’esemplare per un lungo periodo di tempo, in virtù dei complessi interventi di recupero. A questo punto, è doveroso spendere due parole sul modello protagonista della disavventura.

Auto sportiva di grandi qualità

La Ferrari F8 Spider è la versione scoperta della F8 Tributo, di cui condivide la meccanica, allargandone però la gamma operativa, grazie alla possibilità della guida a cielo aperto. Il compito della spinta è affidato a un motore V8 biturbo da 3.9 litri di cilindrata, in grado di sviluppare la bellezza di 720 cavalli, a 8000 giri al minuto, su un peso a vuoto di 1505 chilogrammi. Questo si traduce in prestazioni di assoluto riferimento, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.9 secondi e da 0 a 200 km/h in 8.2 secondi. La velocità massima si inoltra nel territorio dei 340 km/h.