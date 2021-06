Ferrari F40: il drifting sullo sterrato è spettacolare [Video]

Le supercar, solitamente, trascorrono la maggior parte del loro tempo all’interno di garage riscaldati, coccolate, ammirate e preservate come reliquie. Non è però il caso della Ferrari F40 di giallo vestita, il cui proprietario ha deciso di tirar fuori la parte arrogante che ha dentro di sé e di lanciarla in una lunga sessione di drifting su terra ed erba.

La supercar del Cavallino Rampante appare in un video su TheTFJJ mentre gira su una pista sterrata, alzando la polvere che si alza dietro di essa e che garantisce lo sfondo ideale per un servizio fotografico. Dopo diversi giri, la F40 è stata guidata con attenzione sullo sconnesso e ha persino eseguito alcuni burnout.

Ispirati a Tax The Rich

In ogni caso, il V8 biturbo da 2,9 litri di Maranello suona sempre alla grande, grazie allo scarico aftermarket che esalta la natura di questo veicolo. Altre modifiche oltre alla tonalità gialla e alla grafica grigia includono l’ala posteriore in stile GT e il diffusore posteriore in fibra di carbonio. Questa, comunque, non è la prima volta che incontriamo la F40 con la targa F400 MPH. Nel 2016, ci siamo goduti un altro video del suo proprietario che guidava a tutto gas, l’ultima supercar nata sotto Enzo Ferrari in pista.

Non solo F40

La berlinetta di Ferrari non è stata l’unica vettura interessante in questo incontro che sembra ispirato alla non convenzionale serie di video Tax The Rich, il canale molto attivo nel passato. Tra le altre vetture presenti si possono notare anche una Ferrari 599 GTB, una Toyota GR Yaris hot hatch, una vintage Audi RS2, una Bugatti Veyron parcheggiata nell’erba e una Ariel Nomad che sicuramente si sente più a suo agio su questo tipo di terreno. Uno spettacolo da vedere e rivedere, perché non tutti i giorni si possono ammirare certi capolavori a quattro ruote tutti insieme.