Una Ferrari F40 avvolta dalle fiamme in Giappone [Video]

Una Ferrari F40 è stata divorata dalle fiamme in Giappone. L’incendio si è sviluppato sul passo dell’Hakone, che entusiasma gli appassionati per lo sviluppo planimetrico gradevolmente sinuoso del suo nastro d’asfalto. Per questa ragione viene considerato come una sorta di Nurburgring del Sol Levante. Qui capita spesso di incontrare delle supercar, perché è una degna cornice per godersele al meglio.

Purtroppo al proprietario di un esemplare della regina delle “rosse” moderne è andata male. Durante la marcia, infatti, si sono palesate delle preoccupanti lingue di fuoco. A quel punto, secondo quanto riferiscono gli organi di informazione locali, il guidatore e il passeggero, resisi conto di quanto stava succedendo, sono scesi dall’auto, parcheggiata in fretta e furia a bordo strada. Il pronto intervento dei vigili del fuoco non ha scongiurato il peggio perché la Ferrari F40 protagonista della disavventura è andata completamente distrutta. Qualche tempo fa una cosa simile era successa a Monte Carlo.

Difficile dire, sulla base degli elementi disponibili, se il rogo in Giappone sia imputabile alla mancata sostituzione periodica del serbatoio, prevista dal programma di manutenzione. Poco importa: il vero dramma è che una Ferrari F40 abbia fatto questa fine. Stiamo parlando della supercar che, più di ogni altra, ha fatto sognare dal 1987 ad oggi. Un oggetto dei desideri, offerto allo sguardo con linee uniche e seducenti, belle in modo sublime.

Anche il motore V8 biturbo da 2.9 litri, con 478 cavalli all’attivo, regala scariche di adrenalina straordinarie. Lo stesso può dirsi per le sue dinamiche e per ogni elemento del suo corpo e del suo spirito. La Ferrari F40 è un’opera d’arte assoluta. L’opera d’arte per antonomasia dell’era moderna.