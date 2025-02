Solo 599 esemplari prodotti, un motore V12 da 850 cavalli e le firme in oro di due piloti Ferrari: sono questi i dettagli che rendono unica la straordinaria Ferrari Daytona SP3, recentemente messa in vendita a Dubai da F1rst Motors.

Firmata da Leclerc e Sainz

Questo esemplare del 2023 si distingue non solo per la sua rarità, essendo uno dei soli 599 prodotti, ma anche per la presenza delle preziose firme in oro di Charles Leclerc e Carlos Sainz, incise sul cofano motore. A completare l’unicità di questa supercar, la distintiva livrea BP Green, che la rende un pezzo da collezione di inestimabile valore.

La Ferrari Daytona SP3 rappresenta il massimo dell’ingegneria Ferrari, essendo equipaggiata con il più potente motore a combustione interna mai realizzato dalla casa di Maranello: un V12 da 6.5 litri capace di sprigionare 850 CV. Questa vettura si inserisce nel prestigioso progetto serie Icona, avviato nel 2018 con le Monza SP1 e SP2, che ha l’obiettivo di reinterpretare in chiave moderna le leggendarie auto da corsa degli anni ’60.

Ferrari Daytona SP3, un gioiello unico

Grazie a un’aerodinamica all’avanguardia e a soluzioni tecniche innovative, il design della Daytona SP3 omaggia i celebri prototipi sportivi Ferrari con motore V12 centrale-posteriore, creando un perfetto equilibrio tra tradizione racing e innovazione moderna. Le autentiche firme dei due attuali piloti di Formula 1 aggiungono un valore inestimabile a questo già esclusivo esemplare.

La scelta della colorazione BP Green, unita agli autografi di Charles Leclerc e Carlos Sainz, rende questa Daytona SP3 un capolavoro assoluto, non solo dal punto di vista estetico ma anche tecnico. Ogni dettaglio, dalla meccanica al design, celebra l’heritage Ferrari, mantenendo al contempo uno sguardo rivolto al futuro.