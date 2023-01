Ecco la Ferrari 812 GTS Tailor Made ispirata a un gioiello

Anche se non è uno degli ultimi modelli della Casa del Cavallino Rampante, la Ferrari 812 GTS è certamente uno dei più esclusivi, soprattutto grazie alla sua configurazione “targa” che le permette di passare da coupé a spider in pochi secondi.

La Ferrari 812 GTS di Emma Hague

Per rendere ancora più unico un bolide di questo calibro basta rivolgersi al programma Tailor Made della Casa di Maranello che si occupa di personalizzare in ogni minimo dettaglio qualsiasi Ferrari, sia quelle di nuova produzione che gli esemplari già circolanti in strada. Proprio quest’ultimo caso riguarda una cliente inglese, Emma Hague, che ha deciso di trasformare la sua 812 GTS del 2014 in una one-off affidandosi agli artigiani Ferrari.

Ferrari 812 GTS: ispirata ad un anello

La 812 GTS della dirigente d’azienda Hague è stata quindi affidata alle cure sartoriali del team di Tailor Made, a cui è stata affidata la missione di abbinare la vettura al suo amato anello di diamanti e zaffiri blu, disegnato appositamente per lei da un gioielliere londinese. Gli uomini di Maranello sono così riusciti a realizzare una particolare tonalità di blu ribattezzata col nome della proprietaria.

Abitacolo sartoriale

Oltre alla particolare livrea esterna, sono stati realizzati su misura anche numerose finiture dell’abitacolo, come ad esempio la striscia grigia di lana cashmere che attraversa ed impreziosisce sia i sedili che la console centrale, inoltre le sedute ad alto contenimento possono contare su rivestimenti in pelle in tinta rosso Amarone, firmati Poltrona Frau. Quest’ultima tinta viene ripresa anche nella parte centrale della plancia, mentre altri componenti degli interni sono di colore grigio, come ad esempio il Cavallino Rampante presente sui poggiatesta.

Costo riservato

Non manca, infine, il simbolo del Cavallino con finitura opaca sulla griglia frontale e sul bagagliaio, mentre la scritta “Tailor Made” è impressa sulla targhetta presente nell’abitacolo. Assolutamente riservato il costo di questa esclusiva personalizzazione.