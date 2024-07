Ferrari 812 GTS in una veste esclusiva firmata Tailor Made

La Ferrari 812 GTS è una delle auto del “cavallino rampante” più trattate dal reparto Tailor Made della casa di Maranello, almeno nella comunicazione istituzionale. Questo significa che i clienti del modello hanno una certa inclinazione a personalizzarlo, per conferirgli una specifica identità. Anche l’esemplare di cui ci occupiamo oggi entra nel filone, di cui è la più recente espressione. Le modifiche hanno riguardato la pelle, non la meccanica. Cambiano la livrea e l’allestimento dell’abitacolo, ma questo basta a creare una caratterizzazione specifica ed esclusiva, che fa la differenza. Il proprietario avrà ulteriori ragioni per sentirsi orgoglioso del suo acquisto.

Anche se le scelte cromatiche fatte per la carrozzeria non sono le più allineate alla tradizione del marchio, l’effetto che ne deriva è particolare. Le mie preferenze sono diverse per le auto sportive di Maranello, ma è innegabile il gusto di questa trasformazione. Del resto, stiamo parlando di un lavoro eseguito dagli specialisti interni della casa emiliana, non di un tuning stravagante prodotto all’esterno, da chi magari non ha senso del gusto e cultura specifica sulle “rosse”.

Per la Ferrari 812 GTS in esame è stata scelta una verniciatura grigia, attraversata in lunghezza da una striscia minimalista in grigio squalo, che produce un sofisticato contrasto. Il lavoro prosegue nell’abitacolo, dove spiccano i sedili rivestiti in trapuntino diamantato Kvadrat Remix e Castagno Poltrona Frau Heritage. Ne deriva una trama di grande seduzione, curata con grande maestria dagli artigiani del marchio. La meccanica, ovviamente, è stata lasciata nella configurazione standard. Noblesse oblige!

Qui, infatti, stiamo parlando di eccellenza assoluta. Sotto il lungo cofano anteriore della Ferrari 812 GTS pulsa un motore V12 aspirato da 6.5 litri di cilindrata, che eroga 800 cavalli di potenza massima. Incredibili le sue note sonore e le sue capacità di allungo. Questa unità propulsiva regala il diapason del piacere. Impossibile non abbandonarsi alla magia del suo cuore. In casi del genere le cifre passano in secondo piano, rispetto agli stimoli emotivi regalati, ma anche i numeri sono al top, come evidenzia l’accelerazione da 0 a 100 km/h, messa in archivio dopo appena 2.9 secondi. La possibilità di gustare il piacere dinamico con il tetto aperto, aggiunge ulteriori note di magia.