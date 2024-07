Record mondiale per Barone con la Ferrari SF90 sulla portaerei Garibaldi

Fabio Barone ha una certa dimestichezza coi record. Il pilota romano, presidente del club “Passione Rossa”, si è reso protagonista di una nuova impresa, che gli ha consegnato il sesto primato mondiale, anch’esso al volante di una Ferrari. Questa volta lo scenario operativo è stata una nave, ancorata al porto di Taranto. Non una nave qualunque, ma la portaerei Giuseppe Garibaldi, uno dei fiori all’occhiello della nostra Marina Militare. Qui è riuscito a fissare un altro Guinness World Record.

Sul ponte dell’imbarcazione, con una SF90 Spider, Barone è riuscito a raggiungere i 152 km/h, prima di aggrapparsi ai freni, per evitare di finire in acqua. Il primato precedente apparteneva a Shea Holbrook che, su una Porsche Taycan 100% elettrica, aveva fermato il tachimetro a 145 km/h.

Una precisazione, a questo punto, si impone, per dare maggiore luce alla straordinaria performance messa a segno dal driver capitolino. Il ponte di volo della portaerei Giuseppe Garibaldi è lungo 174 metri, contro i 270 metri di quello della USS Hornet, usata dalla rivale. Ciò significa che lo spazio a disposizione di Barone è stato inferiore di 96 metri.

Pur avendo meno superficie a disposizione, quest’ultimo è riuscito ad accelerare e a frenare meglio, raggiungendo una punta velocistica di livello più alto. Il tutto sotto la regia tecnica di Modesto Menabue, meccanico con 40 anni di esperienza col marchio del “cavallino rampante”, dove ha prestato servizio in 520 Gran Premi di Formula 1.

L’auto scelta per l’impresa è stata, come dicevamo, una Ferrari SF90 Spider, sotto il cui cofano posteriore pulsa un V8 biturbo da 4.0 litri. Un cuore nobile, che opera in sinergia con tre motori elettrici, per una potenza di sistema nell’ordine dei 1000 cavalli. Possiamo parlare di una scuderia di razza, che ha assecondato al meglio l’impresa di Fabio Barone, alla cui collezione di record si aggiunge ora quello di velocità automobilistica a bordo di una nave. Neanche l’agente segreto 007 sarebbe riuscito a fare meglio.