Fabio Barone: nuovo record con la Ferrari F8 Tributo

Il presidente del Ferrari Club Passione Rossa, Fabio Barone, ha ottenuto un nuovo record a bordo di una Ferrari F8 Tributo. Il nuovo record è stato conquistato nelle tortuose strade che conducono ai Santuari di Meteora in Grecia. L’esperto pilota ha impegato appena 174 secondi per percorrere i 4 km di tornanti che caratterizzano il percorso grazie al quale Barone per la quinta volta nella sua carriera è riuscito a scrivere il suo nome nel libro del Guinnes dei primati.

Nuovo record per Fabio Barone a bordo della Ferrari F8 Tributo

Fabio Barone è riuscito a battare il precedente record, che apparteneva ad un pilota greco, di ben 5 secondi. Ovviamente il raggiungimento di questo obiettivo ha richiesto una lunghissima preparazione. Questo non solo per il pilota 50enne ma anche per la stessa Ferrari F8 Tributo con cui il record è stato ottenuto.

La Ferrari F8 Tributo utilizzata per questa impresa è stata modificata in maniera da adattarsi alle condizioni della strada che si caratterizza per la presenza di asfalto quasi del tutto privo di grip. In questo modo il pilota ha potuto sfruttare tutti e 720 i cavalli della super car del cavallino rampante grazie ai quali è riuscito in questa impresa storica.

Fabio Barone dopo l’impresa ha dichiarato: “È stata durissima, molto più di quello che si può pensare – ha raccontato ad obiettivo raggiunto – un percorso davvero incredibile, ricco di difficoltà e pericoli, ma alla fine ce l’abbiamo fatta. E oltre alla mia Ferrari F8 Tributo devo ringraziare tutti i miei uomini.”