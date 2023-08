Ferrari SF90 Spider: la versione personalizzata dal programma Tailor Made

Ferrari ha presentato una versione speciale della sua Ferrari SF90 Spider, la spider ibrida plug-in più potente della sua storia. Si tratta di una vettura realizzata dal programma Tailor Made, che offre ai clienti Ferrari la possibilità di personalizzare la loro auto secondo i propri gusti e le proprie esigenze.

Ecco la versione di Tailor Made della Ferrari SF90 Spider

La Ferrari SF90 Spider personalizzata si distingue per il suo colore Grigio Competizione, una tonalità di grigio/argento che si adatta perfettamente alla supercar del cavallino rampante e aiuta ad accentuare molti dei punti chiave superfici e pieghe del corpo. Nella carrozzeria di questa speciale versione del modello della casa di Maranello notiamo inoltre la presenza di strisce rifinite in Bianco King e Rosso Corsa. L’auto ha anche un piccolo numero “7” rifinito in nero con un contorno rosso su entrambe le porte. Sono presenti anche le pinze dei freni rosse e i catarifrangenti. Ciò significa che si tratta di un’auto per un cliente americano.

Per quanto riguarda invece gli interni di questa auto dispone di sedili avvolgenti in tessuto di fibra di carbonio rifiniti in una combinazione di rosso e nero con bordini bianchi a contrasto. Anche la parte inferiore del cruscotto è rivestita in pelle rossa e anche le leve del cambio sono rosse. La fibra di carbonio caratterizza diversi punti dell’abitacolo di questo modello.

Ferrari SF90 Spider personalizzata mantiene le stesse caratteristiche tecniche della versione standard, che combina un motore V8 biturbo da 4 litri e 780 cavalli con tre motori elettrici da 220 cavalli, per una potenza totale di 1000 cavalli. La vettura può passare da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi e raggiungere una velocità massima di 340 km/h.

La vettura dispone anche di quattro modalità di guida: eDrive, che consente di percorrere fino a 25 km in modalità totalmente elettrica, Hybrid, che gestisce automaticamente i flussi di energia tra i motori, Performance, che mantiene sempre acceso il motore termico per garantire la massima potenza, e Qualify, che sfrutta al massimo le prestazioni dei motori elettrici. La SF90 Spider personalizzata dimostra come Ferrari sia in grado di offrire ai suoi clienti una vettura unica e irripetibile, che rispecchia la loro personalità e le loro passioni.