Ferrari 812 costretta a fare uno show folle all’incrocio di New York | Video

La Ferrari 812 Competizione è una delle supercar più coinvolgenti e desiderate dell’era moderna. Alcuni fortunati ne hanno una in garage. Poi c’è il protagonista del video, che ha adattato il look della sua “normale” 812 Superfast, con un body kit non ufficiale ispirato ai tratti della sorella in tiratura limitata. Anche così richiama l’attenzione degli appassionati, pronti a gustare la magia delle note musicali partorite dal V12 di Maranello.

Il tizio al volante, consapevole di ciò, ha voluto strafare, dando un pessimo esempio, con uno show a ruote fumanti in un incrocio di New York. Forse non si è reso conto che il possesso di una “rossa” non legittima comportamenti fuori dalle regole, come quello messo in atto nella città simbolo degli Stati Uniti. Contravvenendo alle norme del codice della strada e ai crismi del buonsenso, il driver esibizionista si è infatti concesso alcuni donuts nel cuore del crocevia, per disegnare in modo scenografico della ciambelle sul manto bituminoso.

Non ci vuole molto a capire come un comportamento del genere, oltre che discutibile, sia altamente pericoloso. Condividiamo il video che immortala l’azione senza alcuna forma di compiacimento, ma per una censura preventiva nei confronti di eventuali emuli, convinti di fare bella figura con comportamenti del genere, non sapendo del giudizio negativo guadagnato sulla bocca di tutti.

Incolpevole protagonista delle riprese, come dicevamo, è una Ferrari 812 Superfast, con un tuning che cerca di imitare le fattezze estetiche della versione Competizione. Quest’ultima è un’auto sportiva che scrive i riferimenti cronometrici e tecnologici per le GT a motore anteriore. L’energia dinamica del modello giunge dal motore V12 aspirato da 6.5 litri di cilindrata disposto, in posizione arretrata, sotto il cofano anteriore. Questa unità propulsiva eroga 830 cavalli di potenza massima, espressi con sonorità meccaniche da antologia. Parlare di un capolavoro meccanico è un eufemismo. Non ci sono parole per esprimere la sua magia.

Grazie a questo cuore, la Ferrari 812 Competizione è in grado di bruciare il passaggio da 0 a 100 km/h in 2.85 secondi. In 7.5 secondi, anche i 200 km/h con partenza da fermo sono già un ricordo. La velocità massima si spinge oltre la soglia dei 340 km/h. Il tempo siglato sulla pista di Fiorano è di 1’20”: LaFerrari fa meglio per soli 3 decimi. Più lenta la 812 Superfast ricarrozzata, che scorre nei fotogrammi.