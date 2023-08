Ferrari 812 Competizione: svelata one-off a tema 75° anniversario

Ferrari 812 Competizione è una delle auto più esclusive e desiderate tra quelle realizzate dal cavallino rampante, con il suo motore V12 da 830 CV, il suo design estremo e la sua produzione limitata a 999 esemplari. Tuttavia, per chi volesse rendere ancora più speciale la sua 812 Competizione, c’è la possibilità di affidarsi al programma Ferrari Tailor Made, che permette di personalizzare l’auto secondo i propri gusti e le proprie esigenze.

Il programma Ferrari Tailor Made ha realizzato per un cliente una Ferrari 812 Competizione a tema 75° anniversario

Ferrari Tailor Made è il servizio di personalizzazione su misura di Ferrari, che offre ai clienti la possibilità di scegliere tra una vasta gamma di materiali, colori, finiture e dettagli per creare la propria auto unica e irripetibile. Il processo prevede una consulenza dedicata da parte di un team di esperti, che segue il cliente in ogni fase della progettazione e della realizzazione dell’auto. Un esempio di ciò che si può ottenere con Ferrari Tailor Made è la Ferrari 812 Competizione che vi mostriamo. Questa unità stata realizzata in tema 75° anniversario che il cavallino rampante ha festeggiato lo scorso anno.

In questa speciale Ferrari 812 Competizione l’esterno è dipinto in Rosso F1-75 opaco, una tonalità che il team Ferrari in Formula 1 ha utilizzato con le sue vetture al Gran Premio d’Italia del 2022 (quando la squadra indossava il giallo). Come le vetture di F1, anche la serie speciale 812 Competizione presenta accenti gialli attorno alle ruote e alle pinze dei freni.

A segnare il traguardo dei 75 anni dell’azienda di Maranello è il logo dell’anniversario sulla striscia nera che va dalla coda dell’auto e che sfuma fino alla sezione centrale del tetto. A completare l’esclusivo design esterno ci sono le rifiniture nere sul cofano, sul paraurti anteriore inferiore, sui pannelli sottoporta e sul paraurti posteriore inferiore. Per quanto riguarda gli interni sono stati rifiniti in Alcantara nera con sedili Aunde Blu Jeans completati da accenti blu sul cruscotto. Non sono stati menzionati aggiornamenti delle prestazioni, quindi è lecito ritenere che il motore V12 da 6,5 ​​litri messo a punto per la versione normale sia lo stesso anche qui.