Ferrari 812 Competizione A: un esemplare speciale firmato Tailor Made

La più recente Ferrari 812 Competizione A trattata dal reparto Tailor Made della casa di Maranello punta sul candore del Bianco Mille Miglia, abbinato sulla carrozzeria alla livrea in French Racing Blue, che la percorre in lunghezza. La fascia nera e i cerchi nella stessa tinta completano l’opera, producendo una visione sportiva e, al tempo stesso, classicamente elegante, in una tela di unicità.

Il processo di personalizzazione è proseguito all’interno, con sedili in blu e All Black Jeans Aunde, che catturano l’attenzione una volta lanciato lo sguardo sull’abitacolo. Ancora una volta gli uomini e le donne del programma Tailor Made hanno interpretato con maestria i gusti del committente, regalandogli un prodotto su misura allineato ai canoni di stile del “cavallino rampante“. Nulla a che vedere con le stravaganze creative di certi tuner esterni.

Protagonista del trattamento, come dicevamo, è stata una Ferrari 812 Competizione A, supercar da sogno che offre a cielo aperto le emozioni racing del marchio emiliano. Su questo modello c’è un chiaro travaso delle competenze ingegneristiche maturate nel mondo delle corse, messe al servizio della clientela stradale, composta non necessariamente da persone con doti di guida superiori alla media. Ecco perché il tema della fruibilità è stato trattato coi dovuti riguardi.

Il look muscolare non lascia dubbi sul tenore delle performance che il modello è in grado di sviluppare. Le note liberate dall’unità propulsiva esprimono in pieno la sua forza, con sonorità meccaniche a dir poco inebrianti. Qui siamo al cospetto di uno dei miglior sound di sempre. L’orchestra è il V12 aspirato da 6.5 litri di cilindrata, coi suoi 830 CV a 9.250 giri al minuto, messi al servizio delle emozioni più pure ed intense. Ne deriva un quadro prestazionale incredibile.

La Ferrari 812 Competizione A riesce a bruciare il passaggio da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi e a raggiungere i 340 km/h di velocità massima. Fra i suoi plus, la possibilità di gustare la magia della sua formula a cielo aperto, allargando la gamma sensoriale rispetto alla sorella coupé. Appena 599 gli esemplari sfornati per questa tiratura limitata.