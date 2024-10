La nuova Ferrari SF90 XX Stradale di Charles Leclerc avvistata a Monaco

Charles Leclerc, a quanto pare, si è fatto un nuovo regalo coi fiocchi: una Ferrari SF90 XX Stradale. Al momento non ci sono comunicati ufficiali in tal senso, né post o clip con il fresco vincitore del Gran Premio degli Stati Uniti d’America di Formula 1 accanto all’esemplare.

Il video che ne fissa, per la prima volta, le alchimie grafiche lascia però poco spazio ad altre ipotesi, anche se al posto guida siede un uomo diverso, probabilmente della locale concessionaria, per un rifornimento prima della consegna. La vettura protagonista delle riprese, eseguite a Monte Carlo, dovrebbe essere proprio del pilota monegasco, non solo perché i fotogrammi hanno preso forma nel Principato di Monaco, sua terra natia e di residenza.

La tinta nero opaco della carrozzeria, gli accenti rossi sulle appendici aerodinamiche, il numero 16 ai fianchi e i colori del Principato sulle paratie del gigantesco alettone posteriore sono tutti elementi che vanno in questa direzione. Se due indizi fanno una prova, qui si è ben oltre. Sono, in gran parte, scelte simili a quelle eseguite per la livrea della sua Daytona SP3. Così il cerchio sembra quasi chiudersi, ma manca il sigillo definitivo, che potrebbe arrivare presto. Restiamo in attesa.

Per il momento possiamo fidarci del nostro sesto senso. Con l’arrivo della Ferrari SF90 XX Stradale, la flotta di auto del “cavallino rampante” nel garage di Charles Leclerc si allarga, aggiungendo una nuova perla ad una collana che comprende, oltre alla già citata Daytona SP3, anche la 812 Competizione Aperta, la Purosangue e la 488 Pista Spider