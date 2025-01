Una delle più rare e affascinanti vetture da corsa della storia, la Ferrari 512 M del 1970, sarà protagonista di un’eccezionale asta a Parigi organizzata da RM Sotheby’s il 5 febbraio 2025. Questo esemplare unico, identificato con il telaio 1030, è uno dei soli 25 modelli 512 S prodotti e uno dei 15 aggiornati con le modifiche M. Gli esperti prevedono che il prezzo finale potrebbe oscillare tra i 9,5 e i 12,5 milioni di dollari.

Ferrari 512: leggenda di Maranello

La Ferrari 512 M rappresenta un pezzo fondamentale della storia delle corse automobilistiche. Progettata per competere contro l’iconica Porsche 917, questa vettura era equipaggiata con un motore V-12 da 5.0 litri, capace di erogare circa 553 cavalli. Nel 1970, ha ottenuto risultati straordinari, tra cui una vittoria assoluta alla 12 Ore di Sebring, con un team di piloti che includeva il leggendario Mario Andretti. Inoltre, questa specifica vettura ha avuto un ruolo iconico nel celebre film Le Mans con Steve McQueen, rafforzando ulteriormente il suo status leggendario.

Durante la 24 Ore di Le Mans del 1970, il telaio 1030 si è classificato quinto assoluto, dietro un’altra Ferrari 512 S e tre Porsche (917 e 908). Questo risultato sottolinea le capacità competitive della vettura, che non ha mai subito danni significativi durante la sua carriera agonistica, mantenendo così una condizione straordinaria.

Dopo la stagione del 1970, la Ferrari ha aggiornato il modello a specifiche M. Le modifiche includevano nuove testate per il motore V-12, freni a disco più potenti, una revisione delle sospensioni e un’aerodinamica migliorata. Questi aggiornamenti hanno permesso alla 512 M di continuare a competere con successo, vincendo una gara al circuito di Zandvoort nei Paesi Bassi e ottenendo un quarto posto alla 6 Ore di Watkins Glen.

Un pezzo di storia del Cavallino all’asta

Nel corso degli anni, questa Ferrari è passata attraverso diverse mani, con il primo proprietario privato che fu Alain de Cadenet, noto pilota e commentatore. Dal 2018, l’attuale proprietario ha custodito la vettura con grande cura. La vendita include una documentazione dettagliata del celebre storico Ferrari Marcel Massini e la certificazione Ferrari Classiche ottenuta nel 2005, che conferma l’autenticità e il valore storico della vettura.

Questo straordinario esemplare rappresenta non solo un’opportunità unica per i collezionisti, ma anche un pezzo di storia delle corse e del cinema. L’asta a Parigi sarà sicuramente un evento imperdibile per gli appassionati di automobili d’epoca e per chiunque voglia possedere un pezzo del glorioso passato di Ferrari.