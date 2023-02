La Ferrari 360 Spider di David Beckham cerca un nuovo proprietario

Una Ferrari 360 Spider del 2001 è in vendita presso un salone di Birbury, nella contea inglese del Gloucestershire. La cosa passerebbe quasi in sordina se l’auto non fosse appartenuta a un personaggio famoso: David Beckham. Quella messa in vetrina sul sito specializzato di PistonHeads è proprio la supercar usata dal leggendario calciatore inglese, durante le fasi finali della parentesi sportiva nel Manchester United.

Una scoperta trattata bene

Da grande appassionato di gioielli a quattro ruote, specie Made in Italy, David Beckham ha prestato grandi attenzioni a questa Ferrari 360 Spider. Diversi gli optional scelti per il suo esemplare, come i cerchi in lega BBS Challenge, i sedili in fibra di carbonio, i vetri oscurati, la griglia posteriore Challenge e un sistema di scarico sportivo Tubi Style. Alcuni di questi accessori sono piuttosto costosi, ma il problema non si è posto per lui, che non ha certo problemi economici (e non li aveva neanche al momento dell’acquisto).

Ferrari 360 Spider poco usata

La sportiva del “cavallino rampante” in vendita è quella con telaio numero 125058. Al suo attivo solo 7.900 miglia, pari a circa 12.714 chilometri. Il nome del precedente proprietario, la bassa percorrenza accumulata nel tempo, la storia documentata della vettura e i regolari tagliandi eseguiti presso officine specializzate aumentano senz’altro l’appeal dell’esemplare. La Ferrari 360 Spider ex David Beckham ha la carrozzeria in tinta nera, con interni in pelle color sabbia. Le sue condizioni sembrano ottime.

Prezzo in linea con le credenziali

Il prezzo richiesto è di 110 mila sterline (poco più di 123 mila euro). Non penso che l’annuncio di vendita resterà a lungo in rete, perché l’auto di cui ci siamo occupati ha le credenziali giuste per trovare in fretta un acquirente. Ricordiamo che la Ferrari 360 Spider è spinta da un motore V8 aspirato da 3.6 litri di cilindrata, che sviluppa 400 cavalli di razza superiore. Notevole il quadro prestazionale: l’accelerazione da 0 a 100 km/h richiede 4.6 secondi, quella da 0 a 400 metri 12.7 secondi. Il chilometro con partenza da fermo viene liquidato in 23.1 secondi, mentre la velocità si spinge fino ai 290 km/h.