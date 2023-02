Ferrari F40: dopo 3 tentativi venduto l’esemplare grigio

Qualche giorno fa ci eravamo occupati di una Ferrari F40 in vendita per la terza volta in cinque mesi. L’auto è stata battuta all’asta da Barrett-Jackson a Scottsdale, trovando un nuovo acquirente, che ha sborsato ben 2,75 milioni di dollari (pari a 2,54 milioni di euro al cambio odierno) per assicurarsi l’esemplare. Nessun prezzo di riserva era previsto. Probabilmente, nei tentativi precedenti l’alienazione non era andata a buon fine perché la richiesta minima fissata dal venditore era ottimistica. Ora il passaggio di proprietà si è compiuto.

Un’auto adattata alle corse

Protagonista dell’asta è stato un raro esemplare del 1989 preparato da Michelotto, con alcuni trascorsi agonisti alle spalle. Nessuna 24 Ore di Le Mans nel palmares, ma degli eventi sportivi minori. La Ferrari F40 in esame (telaio n. 80782) fu consegnata nuova da Kroymans Automotive, concessionario ufficiale della casa di Maranello in Olanda. Adattata alle corse, scese in pista nella serie Ferrari/Porsche Challenge, in livrea gialla, con David Hart e Mike Hezemans al volante.

Ferrari F40 potenziata da Michelotto

Dopo qualche tempo, questa creatura alata finì nelle mani del collezionista Michel Oprey, che la fece ulteriormente affinare per l’impiego fra i cordoli. L’aggiornamento fu eseguito da Michelotto. Il V8 biturbo da 2.9 litri, in base alle necessità, poteva erogare da 700 a 1000 cavalli. Dopo un altro passaggio di proprietà, l’auto fu sottoposta a un restauro estetico dalla Carrozzeria Zanasi di Maranello, che la vestì in Nardò Grey, come richiesto dal committente. Si tratta della sua configurazione attuale.

Tutto documentato

Il motore e il cambio dell’esemplare ceduto all’incanto hanno numeri corrispondenti a quelli originali. I due tentativi di vendita eseguiti in precedenza, con tutta probabilità, non erano andati a buon fine, come dicevamo, per la richiesta troppo alta del precedente proprietario. Non si spiega diversamente il fatto che questa Ferrari F40 non avesse trovato un compratore prima: in genere il modello non dà nemmeno il tempo di aprire la bocca ai venditori.