Ferrari e AF Corse, insieme per l’obiettivo 24 Ore di Le Mans

Ferrari ha annunciato poco tempo fa, l’ufficialità del suo rientro alla 24 ore di Le Mans per gareggiare nella classifica assoluta, dove manca da oltre cinquant’anni. Il Cavallino Rampante ha scritto pagine memorabili di questa categoria del motorsport, anche se i ricordi sono ormai ingialliti, come i video e le foto delle vetture di Enzo Ferrari che trionfano sotto alla bandiera della corsa endurance in terra di Francia. Per rinverdire i fasti di Maranello, è nato un sodalizio con AF Corse, la scuderia che si occuperà di mettere in pista il Cavallino Rampante, che a sua volta sta sviluppando una hypercar veloce e letale.

Un binomio vincente

Ferrari e AF Corse hanno già avuto un intenso rapporto, che ha portato grandi soddisfazioni a Maranello, comprese tre vittorie a Le Mans. Per questo, il Team Ferrari-AF Corse è sembrato un passo del tutto naturale per affrontare al meglio questa nuova prova. Antonello Coletta, Head Attività Sportive GT, ha espresso con positività la scelta:

L’annuncio odierno pone un tassello importante nel cammino di avvicinamento al debutto della nostra LMH nel Campionato Mondiale Endurance. Siamo contenti di poter avere al nostro fianco un partner affidabile come AF Corse anche per questo progetto. La relazione che lega Ferrari ad AF Corse è molto forte da tempo come è possibile vedere nel FIA WEC, in cui le nostre 488 GTE ufficiali sono gestite assieme al team piacentino. Ci auguriamo di continuare un percorso assieme ricco di soddisfazioni, come lo sono stati gli anni di collaborazione sportiva fin qui vissuti.

Voglia di stupire

La voglia di stupire da parte di Ferrari è molto alta, ma la posta in gioco è altrettanto notevole. L’entusiasmo non manca, come testimonia Amato Ferrari, Team Owner della AF Corse: