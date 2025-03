Rarità, potenza e storia si incontrano in un unico capolavoro: la Ferrari 275 GTS del 1965, una delle sole 200 unità mai prodotte, è ora disponibile sul mercato grazie a RM Sotheby’s. Questo gioiello, emblema dell’eleganza italiana e delle prestazioni sportive, viene proposto a un prezzo di 1,75 milioni di euro, attirando l’attenzione dei collezionisti più appassionati.

Motore V12

Firmata da Pininfarina, questa auto d’epoca è equipaggiata con un motore V12 da 3.3 litri, capace di erogare 260 cavalli a 7.000 giri/minuto. La velocità massima raggiunge i 242 km/h, supportata da un cambio manuale a 5 marce. L’esemplare in questione, con numero di telaio 06819, si distingue per la carrozzeria nera abbinata a interni in pelle blu, una combinazione che ne esalta il fascino senza tempo.

Il pedigree di questa vettura è altrettanto straordinario: consegnata originariamente all’editore Dino Fabbri di Milano, ha trascorso oltre quattro decenni nella collezione di Cesare De Lucchi a Varese, prima di passare in mani britanniche e francesi. Nel 2004, Ferrari Classiche ha certificato l’autenticità del telaio e del motore originali, nonostante il cambio sia stato sostituito con un’unità equivalente, una modifica comune per questi modelli. Gli interventi di restauro includono il rifacimento degli interni nel 2002 da parte dei Fratelli Luppi e un restauro meccanico completo presso GTO Engineering nel 2007.

Un Cavallino di razza

Dal punto di vista tecnico, la Ferrari 275 GTS stupisce con il suo peso contenuto di soli 1.120 chilogrammi, le sospensioni a ruote indipendenti su entrambi gli assi e i freni a disco su tutte le ruote. Gli ingegneri di Maranello hanno privilegiato l’elasticità del motore rispetto alla potenza massima, rendendo la guida della spider più confortevole e adatta al suo pubblico esclusivo.

Questo esemplare non è solo un’auto d’epoca di straordinaria bellezza, ma anche un pezzo di storia Ferrari, avendo partecipato alle celebrazioni del 50° anniversario della casa del cavallino rampante nel 1997. Attualmente si trova a Parigi, pronta per essere ammirata e apprezzata dal suo futuro proprietario durante rilassanti escursioni a capote abbassata.