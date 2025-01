Aptera Motors ha scelto il CES 2025 per presentare una delle novità più sorprendenti nel panorama della mobilità sostenibile: un veicolo elettrico alimentato principalmente da energia solare. Questo progetto innovativo nasce dalla collaborazione con Pininfarina, il celebre studio di design noto per la sua expertise nell’aerodinamica e nell’estetica automobilistica. Insieme, le due aziende hanno creato un veicolo che non solo offre prestazioni elevate ma ridefinisce anche il concetto di sostenibilità nel trasporto.

Il veicolo è equipaggiato con 700 watt di celle solari integrate, che permettono agli utenti di percorrere fino a 40 miglia al giorno senza necessità di ricarica esterna. Questo sistema solare rende il mezzo ideale per l’uso quotidiano, con un’autonomia totale che arriva fino a 400 miglia con una singola carica. La progettazione si è concentrata sull’efficienza energetica, ottimizzando ogni componente per ridurre al minimo il consumo, un obiettivo che è stato raggiunto grazie a un design aerodinamico all’avanguardia.

Pininfarina ha contribuito alla realizzazione del veicolo, perfezionando la forma e la resistenza aerodinamica nel celebre Wind Tunnel di Grugliasco, a Torino. Questo processo ha permesso di ottenere un coefficiente di resistenza tra i più bassi mai registrati per un veicolo di produzione, garantendo così performance superiori in termini di consumi e sostenibilità.

Questa collaborazione segna un passo importante nel futuro dei veicoli elettrici, con l’ambizione di sviluppare una soluzione di trasporto che combini estetica, funzionalità e responsabilità ambientale. La presentazione al CES 2025 è solo l’inizio di un percorso che vedrà questo veicolo evolvere ulteriormente, puntando a migliorare ancora le prestazioni e a raggiungere nuovi traguardi tecnologici. Aptera Motors e Pininfarina, con questa unione di design e innovazione, ci offrono uno sguardo su come potrebbe essere la mobilità del futuro: pulita, efficiente e alimentata dal sole.