Ferrari 12Cilindri: purtroppo è giunto il primo incidente

Purtroppo le strade scivolose e con poco margine di manovra sono piene di insidie e possono scatenare degli incidenti. Fra le protagoniste più recenti di una disavventura del genere, anche un esemplare della nuovissima Ferrari 12Cilindri, le cui consegne sono iniziate da poco.

Il conducente della supercar emiliana, a un certo punto dell’azione, ha perso il controllo del mezzo, che si è appoggiato sulla scarpata, forse a causa di un sovrasterzo di potenza, per poi rimbalzare sulla carreggiata. Cospicui i danni alla carrozzeria. Si notano anche gli air-bag scoppiati.

L’incidente ha preso forma durante un evento riservato alla stampa, in Lussemburgo. Non si hanno, al momento, notizie dettagliate, ma l’impressione è che nessuno si sia fatto male, ed è la cosa che ci interessa più di tutte le altre. I danni alla GT italiana potranno essere riparati, anche se con una spesa importante.

Protagonista della disavventura, immortalata nello scatto apparso sul profilo Instagram di supercar.fails, è stata la già citata Ferrari 12Cilindri, il cui stile rimanda alla mitica 365 GTB/4 “Daytona”, anche se nell’ambito di una interpretazione profondamente diversa e decisamente orientata verso il futuro.

Questa vettura, che prende il posto della 812 Superfast nel listino della casa di Maranello, è disponibile come l’altra pure in versione GTS. Sotto il cofano anteriore suona come un’orchestra un magnifico cuore V12 da 6.5 litri, con 830 cavalli di potenza massima e 687 Nm di coppia. L’unità propulsiva è in grado di spingersi fino ai 9.500 giri al minuto.

Facile intuire l’intensità della spinta esercitata sulla Ferrari 12Cilindri, il cui peso a secco è di 1.560 kg, così distribuiti: 48,4% all’anteriore, 51,6% al posteriore. Le cifre sono molto esplicite, ma nel mondo reale si colgono sensazioni ancora più intense: accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.9 secondi, da 0 a 200 km/h in meno di 7.9 secondi, velocità massima di oltre 340 km/h. Credo che basti, anche a chi cerca il top.