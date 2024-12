Ferrari 12Cilindri: a Monte Carlo brilla la sua luce glamour | Video

A Monte Carlo le supercar più esclusive sono di casa, ma non tutte passano in sordina. Modelli come la Ferrari 12Cilindri suscitano sempre un forte interesse, anche in quanti sono abituati alla visione di un parco auto eccellente. Qui, poi, si aggiunge la freschezza dell’opera ad alimentare ulteriormente la curiosità, nonostante le linee meno scenografiche rispetto ad altre creature del “cavallino rampante”.

Il video odierno ci consegna alcuni fotogrammi relativi all’azione di un esemplare della specie nel centro glamour della perla francese, regina della Costa Azzurra. Verrebbe da dire che nel Principato di Monaco lo splendore delle supercar emerge ancora meglio, per il fascino della cornice ambientale, improntata al lusso, e per il legame col mondo delle corse, che trova la massima espressione nel Gran Premio di Formula 1 e nella gara del Campionato del Mondo Rally.

Fra boutique da sogno, casinò, yacht e hotel da mille e una notte, la Ferrari 12Cilindri si esprime con grande souplesse. Si vede che è un mondo a lei intonato, per l’impronta da Dolce Vita, anche se il piacere di guida e le emozioni dinamiche del modello vanno godute altrove, per assaporarne la vera magia, che va ben oltre il fatto esteriore. Anche a Monte Carlo ci sono delle belle strade collinari per tuffarsi nel suo splendore, senza trasgredire i limiti.

Le immagini offerte dal video fanno notare l’effetto che fa questa supercar in mezzo alle altre auto, in una cornice di vita reale, anche se faraonica. Come al solito, niente da dire sul frontale e sul profilo laterale, che mettono tutti d’accordo per il loro fascino. Restano le perplessità sul trattamento grafico dello specchio di coda, specie nell’area del lunotto, che non convince neanche in queste riprese. Forse bisogna farci l’occhio. Io avrei preferito delle scelte di design diverse da parte di Flavio Manzoni, per la parte posteriore.

Nessun dubbio, invece, sull’eccellenza ingegneristica della Ferrari 12Cilindri. Questa grossa GT a motore anteriore arretrato celebra al meglio il V12, con un’unità da 6.5 litri, che sviluppa una potenza massima di 830 cavalli a 9250 giri al minuto e una coppia di 678 Nm a 7250 giri al minuto. L’80% della coppia è già disponibile a 2500 giri al minuto, regalando una risposta istantanea al pedale del gas. Di riferimento i dati prestazionali, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.9 secondi e da 0 a 200 km/h in meno di 7.9 secondi. La punta velocistica si inoltra nel territorio dei 340 km/h.