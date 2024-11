Charles Leclerc a Monte Carlo con la sua Ferrari SF90 XX Stradale | Video

Vi avevamo già parlato della Ferrari SF90 XX Stradale di Charles Leclerc, immortalata durante la fase di preparazione alla consegna. Oggi siamo in grado di mostrarvi il ritiro dell’auto e alcuni passaggi sulle strade di Monte Carlo, col pilota del “cavallino rampante” al posto guida del modello, che va ad arricchire ulteriormente il suo garage. Per gustare questi fotogrammi dovete focalizzarvi sulla parte iniziale del video, poi allargato ad altre scene di vita urbana nel Principato di Monaco.

Con il nuovo acquisto, Leclerc si è fatto un altro regalo coi fiocchi, destinato ad allietare il suo tempo libero, insieme alle Daytona SP3, 812 Competizione Aperta, Purosangue e 488 Pista Spider presenti nella sua raccolta di auto esclusive. La Ferrari SF90 XX Stradale è la più potente e prestazionale del gruppo. Questa “belva” è spinta da un motore V8 biturbo da 4.0 litri di cilindrata, abbinato a tre unità elettriche, per una potenza combinata di 1.030 cavalli. Solo la F80 si spinge oltre.

Con le sue cifre energetiche, non stupisce il quadro prestazionale di natura missilistica, testimoniato da un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.3 secondi e da 0 a 200 km/h in 6.5 secondi. Ancora più esplicativo è il dato cronometrico messo a segno sul circuito di Fiorano: 1’17″309. Siamo ben sotto il 1’19″70 siglato dalla Ferrari LaFerrari. Facile intuire il livello emotivo regalato da un simile gioiello.

Charles Leclerc avrà tanto da divertirsi con la sua nuova Ferrari SF90 XX Stradale. Questa supercar non è veloce come il bolide di Formula 1 che porta in pista nei Gran Premi, ma ha le note giuste per entrare anche nel suo cuore. Specifico l’allestimento, con carrozzeria in nero opaco, accenti rossi e numero 16 ai fianchi. I colori del Principato sulle paratie dell’alettone posteriore completano il quadro estetico, lasciando immaginare di chi sia il gioiello in esame.