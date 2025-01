Fernando Alonso a Monte Carlo con la Ford GT | Video

Fernando Alonso è stato pizzicato a Monte Carlo, mentre guida la sua Ford GT in mezzo al traffico, nel cuore della perla del Principato di Monaco. In questa magnifica località della Costa Azzurra le supercar più esclusive sono di casa, ma fa sempre un certo effetto vedere un campione del mondo di Formula 1 al volante di un’auto sportiva, in una località così glamour e intimamente connessa al mondo delle corse.

Ricordiamo che il pilota spagnolo, attualmente attivo nel Circus con l’Aston Martin, vanta due titoli mondiali nella massima serie del motorsport, entrambi conseguiti con la Renault. Nel suo palmares ci sono anche un paio di successi alla 24 Ore di Le Mans, regina delle sfide endurance.

Il garage dell’asso spagnolo ha sempre goduto della presenza di splendide coupé. Della famiglia fa parte la Ford GT ripresa nel video. Questa vettura reinterpreta in chiave moderna lo spirito delle antesignane da corsa, ma con un look completamente originale, a differenza della versione remake di qualche anno prima, comunque nettamente più bella, non solo per il legame visivo con la capostipite.

Cuore pulsante del modello è un motore V6 biturbo da 3.5 litri di cilindrata, che riesce a sviluppare la ragguardevole potenza di 660 CV, su un peso di 1.385 kg. Questa energia viene scaricata sulle sole ruote posteriori, ma gestirla con la sensibilità giusta, per evitare infruttuose perdite di aderenza, non è certo un problema per un pilota del calibro di Fernando Alonso, abituato a ben altre prestazioni e potenze.

In questa veste, la “belva” dell’Ovale Blu ha preso forma a partire dal 2016, anche se la presentazione avvenne al North American International Auto Show dell’anno prima. Il telaio della Ford GT, come la carrozzeria, è in fibra di carbonio, per assicurare la migliore miscela fra leggerezza e robustezza. Fra i plus del modello, l’aerodinamica attiva. Di matrice corsaiola le sospensioni, di tipo push-rod, come sulle monoposto da Gran Premio.

Screen shot da video LIKE A G