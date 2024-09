Fernando Alonso stupisce insieme alla nuova Aston Martin Valkyrie

Il due volte campione del mondo di F1 del team Aramco Aston Martin, Fernando Alonso, è sceso nelle strade di Monaco dopo la consegna della sua Aston Martin Valkyrie, l’hypercar per eccellenza, una sorta di F1 stradale. Il pilota iberico ha guidato il suo nuovo gioiello fuori dall’iconico Monte Carlo Bay Hotel, sfoggiando specifiche personalizzazioni realizzate in collaborazione con il team di design del servizio di personalizzazione Q by Aston Martin.

Ispirata alla F1

Ispirandosi all’auto da corsa AMR24 del suo Team Aston Martin Aramco Formula One, la Valkyrie di Nando è rivestita in vernice Satin Aston Martin Racing Green con grafiche AMR Satin Lime a contrasto, che alimentano le caratteristiche aerodinamiche della hypercar. Il condotto Venturi è stato messo in risalto con l’aggiunta di grafiche Speed Red e Light and Dark Blue. La fibra di carbonio a vista impreziosisce il tetto, il vano motore e la parte inferiore, mentre l’iconico Aston Martin Wings in titanio si staglia sul muso. Sul retro è stata applicata anche una grafica personalizzata “CAUTION HOT”.

All’interno dell’abitacolo si estende ulteriormente la fibra di carbonio a vista, e le strisce di Alcantra nero puro sono abbinate alle cuciture AMR Lime a contrasto. Il celebre logo di Alonso è ricamato anche sui poggiatesta con lo stesso filo AMR Lime. Presente anche una chicca per pochi: un pedale dell’acceleratore in alluminio rosso anodizzato con inciso un “14”, per rendere omaggio al numero di Fernando Alonso, scelto all’età di 14 anni, il 14 luglio 1996, quando divenne campione del mondo di karting proprio con il numero #14.

Le prestazioni dell’Aston Martin Valkyrie di Fernando Alonso

Con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 2,5 secondi e un motore ibrido V12 da 6,5 litri che sviluppa una potenza massima di 1.155 CV, l’Aston Martin Valkyrie integra un’audace combinazione di aerodinamica e prestazioni derivate dalla F1. Come tutte le auto sportive Aston Martin, la Valkyrie viene costruita presso la sede centrale del marchio nel Regno Unito, a Gaydon. Un team dedicato alla consegna del progetto gestisce la costruzione fino alla consegna in un’area di produzione appositamente allestita per la Valkyrie. Un team di tecnici altamente qualificati costruisce a mano ognuna delle 150 vetture, e ogni Valkyrie richiede oltre 2000 ore di lavoro.

Prima che ogni Valkyrie venga consegnata, viene testata in pista presso la struttura Aston Martin nella sede del British Motorsport, a Silverstone, dove si è svolto gran parte dello sviluppo dell’hypercar. Q by Aston Martin è l’ ineguagliabile servizio di personalizzazione del marchio, che permette ai clienti di esplorare la propria creatività con infinite possibilità di design e offre la massima espressione di originalità. Dai colori e dalle grafiche su misura per gli esterni ai dettagli personalizzati e minuziosi per gli interni, i clienti Aston Martin possono creare una vettura unica nel suo genere.

L’entusiasmo di Alonso

“È difficile spiegare a parole quanto abbia atteso questo giorno”, ha dichiarato il pilota del Team Aston Martin Aramco Formula One, Fernando Alonso. “Sedermi al volante della mia Valkyrie, che ho progettato a stretto contatto con il team di Q by Aston Martin, è certamente un giorno da ricordare. La Valkyrie è davvero un’auto di F1® da strada, con molte delle caratteristiche tratte da tutta l’esperienza di Aston Martin in pista e non vedo l’ora di mettermi in viaggio”.