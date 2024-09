Aston Martin Vanquish 2024: ritorno di potenza e lusso estremo

Dopo alcuni anni di assenza, l’Aston Martin Vanquish fa il suo trionfale ritorno. Prevista per la consegna nel quarto trimestre del 2024, questa nuova coupé a due posti rappresenta l’apice della produzione del marchio britannico, combinando potenza estrema, lusso e tecnologie avanzate. Prodotta in meno di 1.000 unità all’anno, la Vanquish è destinata a diventare un simbolo di esclusività e prestazioni.

Potenza estrema

Al centro del suo design c’è un nuovo motore V12 biturbo da 5,2 litri, un capolavoro di ingegneria che sprigiona 835 CV di potenza e 1.000 Nm di coppia. Questa configurazione permette alla Vanquish di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,3 secondi e di raggiungere una velocità massima di 345 km/h, la più alta mai vista su una Aston Martin di serie. Il motore è dotato di blocco cilindri rinforzato, bielle ad alta resistenza e teste dei cilindri riprogettate, ottimizzando così la combustione per migliorare prestazioni ed efficienza.

Un’innovativa funzione chiamata Boost Reserve permette al turbocompressore di aumentare temporaneamente la pressione, offrendo un vantaggio decisivo in situazioni di sorpasso. Per la prima volta su un modello Aston Martin con V12 anteriore, il cambio automatico ZF a 8 rapporti è abbinato a un differenziale posteriore elettronico a slittamento limitato, che gestisce la trazione in ogni condizione. Questo sistema permette una transizione rapida e fluida tra apertura e blocco totale, migliorando l’agilità nelle curve lente e offrendo maggiore controllo in velocità.

La Vanquish si basa su un telaio in alluminio con sospensioni anteriori a doppio braccio e posteriori multilink, che conferiscono alla vettura una rigidità strutturale superiore del 75% rispetto alla DBS 770 Ultimate, l’ex modello di punta del marchio. L’allungamento del telaio di 80 mm e una traversa del motore più rigida contribuiscono ulteriormente alla stabilità e al comfort di guida, mentre gli ammortizzatori Bilstein DTX personalizzati assicurano una risposta precisa e sicura.

Sul piano delle prestazioni, la Vanquish è equipaggiata con un impianto frenante carboceramico, composto da dischi di 410 mm anteriori e 360 mm posteriori, supportato dal sistema Corner Braking 2.0 che ottimizza la frenata in curva per mantenere la stabilità. Questa tecnologia consente una frenata più tardiva, migliorando l’agilità senza sacrificare il controllo.

Design e interni

L’estetica della nuova Aston Martin Vanquish non passa inosservata. Il design elegante e sportivo, con un lungo cofano scolpito e un posteriore aggressivo, evoca velocità e potenza. Il profilo aerodinamico è completato da dettagli distintivi come la coda Kamm, ispirata alle vetture da competizione degli anni ‘60, e fari a matrice di LED che introducono una nuova firma luminosa. Un tetto panoramico in vetro copre tutta la lunghezza dell’abitacolo, esaltando l’impressione di lusso e spaziosità.

L’interno della Vanquish combina artigianalità e tecnologia all’avanguardia. La plancia è dominata da schermi digitali da 10,25 pollici, uno per il cruscotto configurabile e uno touch per il controllo delle funzioni del veicolo, tra cui infotainment, clima e modalità di guida. L’infotainment di nuova generazione è compatibile con Android Auto e Apple CarPlay, garantendo una connessione fluida tra auto e smartphone. Nonostante l’uso di display digitali, i pulsanti fisici per le funzioni principali rimangono, offrendo un controllo immediato e intuitivo.