Aston Martin DBS 770 Ultimate: saranno solo 499

L’Aston Martin DBS 770 Ultimate rappresenta la summa dell’esperienza costruttiva del Brand, un condensato di soluzioni tecniche e di potenza che vuole sedurre i clienti dal piede pesante. Ma non sarà per tutti, visto che sarà prodotta in serie limitata.

Aston Martin DBS 770 Ultimate: sarà prodotta in 499 esemplari

Saranno solamente 499 gli esemplari dell’Aston Martin DBS 770 Ultimate che vedranno la luce, per cui sarà difficile accaparrarsene uno, pur avendo ampie disponibilità economiche. Una produzione così limitata la farà entrare, di diritto, nel novero delle supercar da collezione. Ma siamo sicuri che ci saranno anche clienti che l’acquisteranno per guidarla come merita.

Aston Martin DBS 770 Ultimate: un video per far crescere l’attesa

Per mostrare le potenzialità dell’Aston Martin DBS 770 Ultimate, o meglio, per farle intuire, la vettura è stata ripresa in un video. Il filmato, apparso sul canale YouTube della Casa inglese, mostra solamente alcuni dettagli dell’auto. Nello specifico, si vede parte del frontale, in particolare i gruppi ottici, vengono messi in mostra i quattro terminali di scarico, e si ascolta il sound di un motore rabbioso.

Sotto il cofano un propulsore termico da 770 CV

L’Aston Martin DBS 770 Ultimate da 770 CV avrà dunque un motore termico, su questo non ci sono dubbi, ma non è chiaro se si tratti di un V8 o di un V12. Il primo potrebbe avere un’erogazione muscolosa, il secondo, un sound più raffinato ed offrire emozioni rare. In ogni caso gli acquirenti non rimarranno delusi, anche perché si tratta di una delle ultime supercar sopravvissute all’invasione elettrica. Oltre ai numeri relativi ad accelerazione e velocità massima, sarà l’handling che la renderà unica.

In attesa di ulteriori dettagli

Per il momento non si conosce il costo di questa creazione da 770 CV, né si hanno notizie in merito ad altre soluzioni tecniche. Queste verranno svelate prossimamente. Intanto, cresce l’attesa, perché un’Aston Martin così cattiva è roba forte, da appassionati veri, che vivono una passione a 100 ottani.