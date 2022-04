Ford GT Holman Moody Edition 2022: l’omaggio al trionfo di Le Mans ‘66

La Ford GT40 ha scritto la prima e più importante pagina della storia sportiva della Casa dell’Ovale blu, la supercar americana era stata infatti costruita negli anni ’60 per competere nel motorsport ad armi pari con le Ferrari dell’epoca. Ora, in occasione del 58esimo anniversario del lancio del prototipo Ford GT40 è stata presentata un’edizione speciale della Ford GT che omaggia quell’iconica vettura svelata in anteprima sotto i riflettori del Salone di New York del 1964.

Omaggio alla storia

Proprio per questo motivo, Ford ha deciso di presentare nella Grande Mela l’inedita Ford GT Holman Moody Edition 2022. Come anticipato in precedenza, questa nuova Ford GT Heritage celebra la mitica vettura da corsa GT40 MK II in grado di conquistare tutti e tre gradini del podio nell’indimenticabile 24 Ore di Le Mans del 1966. Mike Severson, Responsabile del programma Ford GT, in occasione della presentazione della vettura ha dichiarato: ‘

Di tutte le livree della Ford GT Heritage Edition che abbiamo realizzato in passato, questa livrea Holman Moody è un tributo epico alla nostra impresa alla Le Mans del 1966.

Una missione difficile

Negli anni ’60, il team Holman Moody ha rappresentato per la Casa dell’Ovale blu un ruolo molto importante per quanto riguarda il successo nelle competizioni ottenute dal Costruttore americano. Dopo l’edizione del 1965 della Le Mans, la divisione sportiva Ford affidò alla Holman Moody e alla Shelby American il compito di sviluppare una nuova evoluzione GT40 che portò alla nascita della versione MK II.

L’obiettivo, tanto ambizioso quanto arduo, era quello di battere la Ferrari e vincere la 24 di Le Mans del 1966. Per ottenere questo risultato, il prototipo con telaio n. P/1016 fu trasformato in una vettura laboratorio che venne utilizzata all’inverosimile in modo da poter sviluppare freni, sospensioni e trasmissione più efficienti e competitive.

Livrea esclusiva

Questa storia, entrata ormai nella leggenda delle competizioni automobilistiche, rivive nella Ford GT Holman Moody Edition 2022. Realizzata in una tiratura limitatissima, la vettura si distingue per la livrea rosso-dorata impreziosita dagli immancabili tondi bianchi Oxford White che ospitano il numero 5, posizionati su portiere, cofano e alettone posteriore. Non manca un completo kit estetico aerodinamico in fibra di carbonio a vista, a cui si aggiungono cerchi in lega da 20 pollici e pinze freno Brembo laccate in nero e con grafica argentata.

Abitacolo racing e personalizzato

La sportività degli esterni viene ripresa anche nell’abitacolo dal carattere “racing” che può vantare inserti in carbonio su plancia e pannelli porta. I sedili sportivi ad alto contenimento risultano rivestiti in Alcantara e sfoggiano con cuciture in contrasto dorate, mentre la plancia è rivestita in pelle Ebony e Alcantara. Anche il quadro strumenti risulta personalizzato con dettagli dorati che richiamano la colorazione della carrozzeria, infine il volante vanta cuciture nere e paddle del cambio nella tinta Holman Moody Gold.