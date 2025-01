Felipe Massa con la Ferrari Purosangue a Miami | Video

Felipe Massa ama le auto del “cavallino rampante”, che continua ad usare con soddisfazione, a tanti anni dal congedo dalla casa di Maranello e dalla Formula 1. Alcuni giorni fa è stato filmato a Miami, al volante di una Ferrari Purosangue. Il modello allunga la scia delle “rosse” che hanno trovato posto nel garage dell’ex pilota brasiliano: F40, LaFerrari, 599 GTO, 430 Scuderia e altre.

Massa è un cultore delle auto prestazionali e degli orologi di lusso, ma non dimentica chi nella vita è stato meno fortunato. Grande il suo impegno per il prossimo, svolto in sordina e lontano dal clamore mediatico. Fanno più notizia le sue uscite a bordo di qualche supercar o, come in questo caso, dell’inusuale SUV del marchio emiliano.

Il video, per quanto breve, mostra Felipe Massa a Miami, al posto guida della sua nuova Ferrari Purosangue. Questa è la vettura del “cavallino rampante” più irrituale di tutti i tempi. Si tratta di un SUV, anche se per lei a Maranello hanno inventato l’acronimo di FUV, per cercare di smorzare l’insofferenza degli appassionati storici e più tradizionalisti, legati ad auto di tutt’altro genere.

Questa è la prima “rossa” ad abitacolo rialzato e la prima vettura a quattro porte del marchio, ad eccezione della Pinin, che però era una concept car in esemplare unico, nata in Pininfarina, per prefigurare una eventuale berlina di rappresentanza della casa di Maranello.

Una Ferrari Purosangue è anche presente nel garage di Charles Leclerc, autore col SUV emiliano di una piccola sbavatura di guida, con contatto, a Monte Carlo (vedi qui). Incredibile il fascino del motore che alimenta le danze della creatura in esame. Questo cuore mette tutti d’accordo, nel segno delle più grandi emozioni.

Si tratta di un V12 aspirato da 6.5 litri di cilindrata, che eroga 725 CV di potenza massima, con sonorità meccaniche inebrianti. Fuori dal comune le prestazioni, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3.3 secondi e da 0 a 200 km/h in 10.6 secondi. La velocità si spinge nel territorio dei 310 km/h. Credo che pure un driver di Formula 1 come Felipe Massa non abbia ragioni per pretendere oltre.