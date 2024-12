Ferrari Purosangue: il regalo che Del Piero si è fatto per Natale

Alessandro Del Piero si è regalato una Ferrari Purosangue. La foto della consegna è stata pubblicata sui canali social di Rossocorsa, importante concessionaria italiana del “cavallino rampante”. L’ex stella della Juventus e della nazionale potrà ora concedersi emozionanti uscite a bordo del SUV di Maranello, scelto in tinta scura.

Il “Pinturicchio” del calcio, come amava definirlo l’avvocato Agnelli, ha scritto pagine importanti nella storia dello sport. Che un campione come lui scelga l’eccellenza automobilistica non è un fatto irrituale. Sono tanti gli atleti che posseggono mezzi di alto lignaggio. Per il suo shopping più recente, Alessandro Del Piero ha puntato sulla Ferrari Purosangue, che sigilla il suo amore per il Belpaese.

Questa è la vettura del “cavallino rampante” più irrituale di tutti i tempi. Anche se a Maranello si impegnano a non chiamarla SUV, ha l’architettura visiva degli Sport Utility Vehicle. Inoltre è la prima opera a quattro porte del marchio emiliano, fatta salva la Pinin, che però non era un modello di serie, ma una concept car in esemplare unico.

Fa un certo effetto vedere una creatura del “cavallino rampante” dotata di simili caratteristiche. Anche il peso e la collocazione del baricentro vanno oltre i parametri ai quali le “rosse” ci avevano abituati. Certo, l’elettronica fa miracoli, ma lo spirito del modello non sembra il più intonato alla tradizione aziendale. Questo rende la Ferrari Purosangue poco digerita dagli appassionati storici e più romantici, anche se la richiesta è molto sostenuta.

Una cosa è certa: nel suo genere, è l’auto migliore oggi offerta sul mercato, sia per lo stile che per le doti dinamiche. Se avesse avuto un logo diverso avrebbe raccolto consensi a 360 gradi, ma il nome Ferrari si collega mentalmente ad opere di natura diversa. A mettere tutti d’accordo ci pensa il motore V12 da 6.5 litri che ne anima le danze, con sonorità meccaniche a dir poco sublimi. Questo cuore eroga 725 CV di potenza massima, per uno scatto da a 0 a 100 km/h in 3.3 secondi e da 0 a 200 km/h in 10.6 secondi. La punta velocistica si spinge oltre la soglia dei 310 km/h.