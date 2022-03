Nella favela con la Bugatti Chiron Sport (e la scorta) | Video

Un video mostra il rapper e musicista dominicano El Alfa, al secolo Emmanuel Herrera Bautista, mentre “passeggia” con la sua costosissima Bugatti Chiron Sport nella periferia degradata di una città della sua nazione. A scortarlo ci sono alcuni grossi SUV degli uomini della sicurezza, con tanto di lampeggianti. Penso che l’area sia stata raggiunta per girare qualche videoclip musicale, ma non si hanno notizie in tal senso. Una cosa è certa: fa un certo effetto vedere l’hypercar alsaziana, simbolo di lusso e ricchezza, in un quartiere urbano povero e degradato.

El Alfa appartiene a una categoria di artisti che amano ostentare le loro fortune economiche. In sei mesi ha comprato due auto della casa di Molsheim. La più recente è quella protagonista del video odierno. Si tratta di una Bugatti Chiron Sport, spinta da un W12 di 8 litri di cilindrata, sovralimentato con quattro turbocompressori. La potenza massima è di 1500 cavalli.

All’aggressività del look concorre il vistoso alettone posteriore a tutta larghezza, che regala una superiore downforce. Un’auto sportiva del genere sembra un’astronave anche nelle vie dello shopping più rinomate del pianeta, figuratevi la curiosità che ha scatenato nella tela urbana dove El Alfa si è concesso la singolare uscita. A voi le immagini!