Al McDrive con una Bugatti Chiron Super Sport: che supplizio! [Video]

Una Bugatti Chiron Super Sport è stata scelta per un video esilarante al McDrive, struttura McDonald’s dove il cibo si ordina e si ottiene senza scendere dall’auto. La stravagante idea è venuta ai colleghi di Carwow, che hanno pubblicato su YouTube il video dell’impresa. Il test si è svolto in Inghilterra, forse per misurare la versatilità dell’hypercar alsaziana nei contesti di vita quotidiana dei “comuni mortali”.

Gli stretti corridoi esterni al complesso di vendita, le curve, i cordoli e le barriere fisiche hanno messo a dura prova il guidatore Mat Watson, per la larghezza della Bugatti Chiron Super Sport che, con gli specchietti aperti, tocca i 2.18 metri di sviluppo trasversale. Penso che la vettura avrebbe preferito misurarsi con altri tracciati meno claustrofobici. Anche l’uomo al volante è giunto a questa conclusione.

Bugatti Chiron Super Sport: nuove immagini ufficiali Guarda le altre 17 fotografie →

Per superare la sfida del “circuito” del McDrive, è stato necessario il supporto di un assistente esterno, che ha aiutato nelle manovre, per evitare costosi contatti o strisciate. Volete sapere il suo nome? Eccovi accontentati: Andy Wallace. Sì, proprio lui: il vincitore della 24 Ore di Le Mans e di altre gare nobili dell’universo endurance. L’uomo che su una Chiron Super Sport 300+ ha siglato il record assoluto di velocità per un’auto di serie, toccando i 493 km/h. Qui ha dovuto indossare un abito diverso, ma è stato sempre al top.

Tornando al video, si nota l’apprensione di Mat Watson nel difficile percorso ad ostacoli, anche se lui amplifica la cosa, per rendere più scenografici i fotogrammi. Una prova del genere sarebbe durata pochissimo su una vettura normale, ma con l’hypercar di Molsheim i tempi si sono enormemente dilungati. La sportiva francese, però, è uscita integra, con il suo carico di patatine e ketchup. Il giusto premio dopo tanto sudore. Poi una bella corsa in autostrada, per scaricare i muscoli.