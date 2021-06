Bugatti Chiron Super Sport: il test a 440 km/h con 100 sensori

Nella gamma Bugatti, la Chiron Super Sport è l’ultima arrivata in ordine di tempo, posizionandosi per prezzo e prestazioni sotto la “300+”, ovvero l’edizione speciale dell’hypercar francese da 490 km/h. Ora, la Casa di Molsheim​ ha deciso di svelare i particolari test a cui è stata sottoposta la Super Sport durante le fasi del suo sviluppo, considerati decisamente fuori dagli schemi, come ovviamente una vettura di questo calibro richiede.

100 sensori addizionali

La Chiron Super Sport è stata protagonista di numerosi test effettuati ad alta velocità. I piloti collaudatori sono partiti con alcune prove in pista fatte ad una velocità di “soli” 380 km/h. Terminati i giri di rodaggio, l’hypercar è stata spinta fino alla velocità massima di 440 km/h. Per registrare ogni dato essenziale da utilizzare per i vari setup della vettura sono stati installati sulla vettura ben 100 sensori addizionali. Questi ultimi sono stati capaci di rilevare informazioni particolarmente importati come ad esempio la temperatura, la pressione degli pneumatici e molto altro.

Nuova taratura del cambio

Nel corso dei test è stato inoltre deciso di modificare la taratura del cambio automatico a doppia frizione dotato di sette rapporti, con la settima che viene inserita solo a 403 km/h. Inoltre, il rapporto di questa marcia risulta più lungo del 3,6% rispetto a quello di una Chiron “standard”.

Prestazioni da urlo

Ricordiamo che la Chiron Super Sport è spinta dal poderoso motore 8.0 litri W16 da 1600 CV che permette alla vettura di accelerare da 0 a 100 in soli 2,4 secondi, da 0 a 300 km/h in 12,1 secondi e addirittura da 0 a 400 km/h in appena 28,6 secondi. La Chiron Super Sport è stata prodotta in soli 9 esemplari in vendita alla stratosferica cifra di 3,2 milioni di euro (tasse escluse).