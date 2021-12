F1: Leclerc sul podio dei danni del 2021

Sky Deutschland ha rilasciato una particolare classifica relativa alla stagione appena conclusa di F1: quella dei costi delle riparazioni per i danni alle monoposto. Ogni singolo pilota può riflettere su quanto è costato alla propria scuderia, perché a ogni crash in pista è corrisposto un sanguinoso esborso da parte delle casse dei team. In questa poco prestigiosa classifica spicca sopra tutti Mick Schumacher, il pilota della Haas fresco di promozione a terzo pilota del Cavallino, è il leader con ben 4.212.500 euro di riparazioni. Subito dietro di lui si è piazzato Charles Leclerc, il monegasco che è costato ben 4.046.000 euro a Maranello.

Leclerc: quanto costi!

Il “predestinato” come viene abitualmente chiamato il numero 16 della Ferrari ha chiuso la stagione al settimo posto della classifica piloti, alle spalle anche del suo compagno Carlos Sainz e all’inglese della McLaren, Lando Norris. Si potrebbe dire che il 2021 non è stato un anno troppo brillante per il grande talento di Montecarlo, come dimostrano i generosi esborsi del Cavallino per le riparazioni alla sua vettura. Troppi incidenti, troppi botti, troppi zeri per Leclerc.

Sul podio, tuttavia, il ferrarista è in buona compagnia, perché il gradino più basso è occupato da Max Verstappen, fresco campione del mondo. All’olandese vanno imputati soprattutto i costi degli incidenti di Silverstone e Monza ma anche quello di Baku, arrivato dopo una foratura in gara.

I più virtuosi

Il grande deluso dell’anno, Lewis Hamilton, è soltanto tredicesimo in classifica con 1.235.000 euro. Positivo il rendimento dell’Aston Martin che bilancia i danni di Lance Stroll, sesto con 2.686.000 euro, con quelli di Sebastian Vettel, diciottesimo con soli 660.000 euro. I più virtuosi sono stati però quelli della Alpine, rispettivamente in penultima e ultima posizione con Fernando Alonso costato 315.000 euro alla squadra e Esteban Ocon 280.000 euro. Di seguito tutta la classifica: