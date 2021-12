F1: Charles Leclerc nuovamente positivo al Covid-19

La stagione di F1 2021 si è appena conclusa, non senza polemica, dopo l’ultimo GP di Abu Dhabi in cui Max Verstappen è divenuto campione del mondo per la prima volta nella sua carriera, ad appena 23 anni. Con la bandiera a scacchi di questo gran premio è terminata anche l’annata in chiaro scuro della Ferrari e dei suoi piloti, Sainz e Leclerc, che sono riusciti a ottenere un terzo posto nella classifica dei costruttori. Il pilota monegasco ha chiuso al settimo posto nella graduatoria piloti, dietro anche al suo compagno di team, un risultato che testimonia un’annata non facile per Leclerc, che tra le altre cose è stato trovato nuovamente positivo al Covid-19.

L’esito del tampone

Il numero 16 del Cavallino, dopo aver effettuato i test con le gomme da 18 pollici sul circuito di Yas Marina, è risultato positivo al Coronavirus dopo aver effettuato il tampone, imposto dai protocolli FIA, previsto per il ritorno in Europa. A dare la notizia ci ha pensato la stessa Ferrari, che attraverso un tweet ha dichiarato che il pilota presenta sintomi lievi e che attualmente è in auto isolamento nella sua abitazione di Montecarlo. Il driver del Cavallino ha eseguito regolarmente il ciclo di vaccini contro il Covid-19, e aveva già contratto il virus lo scorso 13 gennaio, dopo essere entrato in contatto con un positivo e aver riscontrato, così come ora, dei sintomi leggeri. Anche lo scorso gennaio il pilota aveva trascorso la profilassi imposta dalle autorità sanitarie per il contenimento della pandemia.