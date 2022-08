F1, Hamilton si dà al football: acquista quote dei Denver Broncos

Nella vita bisogna differenziare gli investimenti, e quando il capitale a disposizione è quello di un pilota di F1 capace di conquistare ben 7 mondiali, si parla di scelte importanti. Così, Lewis Hamilton è entrato a far parte della famiglia dei Denver Broncos, squadra di National Football League, dalla porta principale. Infatti, ha acquisito parte delle quote che lo portano a diventarne comproprietario.

F1: Hamilton veste Roscoe con la maglia dei Denver Broncos

Per divulgare al mondo la notizia, Hamilton, che in F1 è il più abile dei comunicatori, ha agito mediante i canali social. Ed è diventato celebre il tweet che ritrae Roscoe, il suo Bulldog inglese, con la maglia dei Denver Broncos. Queste le parole contenute nel suo “cinguettio”: “sono entusiasta di entrare a far parte di un incredibile gruppo di proprietari e di diventare parte della storia dei Broncos. Sono onorato di lavorare con una squadra di livello mondiale e di essere un esempio del valore di una leadership più diversificata in tutti gli sport”.

La riposta ed il benvenuto da parte della squadra e della proprietà via Twitter

Non è mancata la risposta via Twitter dei Dever Broncos e della famiglia Walton-Penner a capo della club. “Siamo lieti di accogliere Sir Lewis Hamilton nel nostro gruppo di proprietà. È un campione che sa cosa serve per guidare una squadra vincente ed un feroce sostenitore dell’uguaglianza globale, anche nel suo sport. Con oltre 100 vittorie, Lewis è considerato il pilota di F1 di maggior successo di tutti i tempi. La sua resistenza e il suo standard di eccellenza saranno una risorsa sia per la proprietà che per l’organizzazione dei Broncos”.

Dalla moda al calcio, alla politica, i tanti interessi di Hamilton

La notizia dell’ingresso di Hamilton in NFL è sintomo di quanto Lewis sia capace di una visione a 360° che vada al di là del suo impegno costante in F1. Infatti, anche a livello politico riesce a coinvolgere personaggi importanti, come la recente ospitata in un GP di Michelle Obama. Il suo look è frutto di un rapporto costante nel mondo della moda, mentre anche nello spettacolo non mancano amicizie illustri come quella con il rapper Drake. Inoltre, Hamilton è sempre in prima linea per i diritti civili: celebre la sua battaglia a fianco del movimento Black Lives Matter.